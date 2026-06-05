醋王正式上线！《我的王室死对头》本周剧情：许楠儁见「合房」剧本气炸摔东西，直奔林知衍剧组引爆火药味对峙

由林知衍（林智妍）、许楠儁主演的《我的王室死对头》，凭藉收视率、话题性与全球 OTT 排行全面开红盘，持续掀起热潮。随著剧情正式过半，后续走向也让剧迷们更加期待。

第9集的先公开影片中，孙室长拿著《女人的王国2》的剧本给车世界审核，还提到行销组原本想讨论置入性行销，但因为最近电视剧广告效果不佳，所以打算直接略过。没想到车世界竟超认真地翻阅剧本，看到「合房」桥段后直接开始脑补申瑞霜的拍摄画面，气到摔东西又大喊，还要孙室长立刻联络广告负责人！醋意都写在脸上了，车世界该不会真的想改剧本吧？ XD



公开的最新剧照中，申瑞霜（林知衍 饰）正在拍摄剧中剧《女人的王国2》，没想到车世界（许楠儁 饰）竟亲自现身拍摄现场，引发众人关注。更吸睛的是，他还与《女人的王国2》男主角（安昌焕 饰）展开火药味十足的神经战，让现场气氛瞬间紧绷。



尤其车世界望向对方的眼神几乎充满敌意，彷佛早已失去平时的冷静与从容。向来理性又公私分明的「恶质财阀」车世界，这回似乎彻底被嫉妒心击中，光是剧照公开就已让不少剧迷开始期待他的「吃醋模式」正式上线。



此外，剧照中也曝光了车世界与申瑞霜私下见面的画面。车世界突然握住申瑞霜的手，她则露出惊讶神情，两人之间的暧昧氛围瞬间升温。究竟车世界的吃醋行动会让两人的关系出现什么变化，也让观众更加期待今晚播出的第9集。



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