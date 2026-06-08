《花樣男子》「白月光」韓彩英直播截圖瘋傳！「人間芭比」變「人間不認識」，老粉心疼：歲月真的太殘忍

還記得她嗎？ 元祖「芭比」代名詞、曾經的韓劇女神韓彩英，最近在TikTok直播中的模樣嚇壞一票粉絲，大家差點認不出來！

韓彩英這陣子經常透過TikTok開直播跟粉絲互動，本來是好事一樁，沒想到各大論壇卻開始出現像是「韓彩英變得好奇怪」、「她的健康讓人擔心」這類的討論串，而且越燒越烈。 流出的直播截圖中，韓彩英待在家裡戴著耳機，整個人看起來跟以前判若兩人。 最搶戲的就是那雙眼睛——從眼頭一路畫到眼尾的超濃黑眼線，雖然讓她本來就大的眼睛變得更大，但整體看起來就是說不出的怪。 再加上明顯變尖的下巴，整張臉的線條跟過去那個自然甜美的她完全不一樣。



直播過程中韓彩英其實很認真，不但會跟其他網友或藝人連線，還會一一回覆粉絲留言。 只是跟她剛開始玩TikTok時的模樣相比，現在的妝容明顯濃很多，整個人也透著一股說不上來的疲憊感。 網友們紛紛留言：「臉看起來好悲傷」、「感覺她很累」、「眼睛沒什麼力氣」、「妝越畫越濃了」、「TikTok濾鏡是不是有問題」、「怎麼有埃及豔後的感覺」，擔心聲浪不斷。



說起韓彩英，當年可是「人類芭比」的代名詞，172cm、47kg的完美身材讓她紅極一時。 今年46歲的她2007年嫁給大4歲的美籍韓裔商人，兩人育有一個2013年出生的兒子。 如今女神外貌掀起熱議，也讓不少老粉絲感嘆歲月不饒人。

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