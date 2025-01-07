【韓網熱門】李敏鎬認為《花樣男子》放在現在根本無法播出

李敏鎬和孔曉振近日做客申東燁網綜《心酸的哥哥》（申東燁的碰杯哥），李敏鎬提到2009年自己主演的大熱韓劇《花樣男子》：「第一集播出後，我的迷你小窩被各種咒罵填滿了。」

孔曉振問：是說他髮型不好看嗎？ 李敏鎬：「因為欺負金絲草！確實，第一集的內容全都是欺負她。 我的迷你小窩本來只有幾千人來訪，突然湧入50萬、60萬人，全都在寫咒罵的留言。」



李敏鎬擔心事態不妙，但第二集播出之後，之前的罵聲都變成了喜愛。 孔曉振：「現在播的話恐怕要被起訴...」李敏鎬：「不止被起訴，根本無法播出吧！校園暴力啊，用滅火器噴人之類的。 現在還有不少相關的meme呢。也許當時大家都有點瘋掉吧。」

原PO表示：那些年，我們都有點瘋掉...



韓國網友評論：

1. 現在想想確實是校園暴力啊... kkk

2. 漫畫原著更誇張呢，完全無法理解為何會愛上那樣的男生

3. 韓劇版已經比日劇版和原著溫和很多了

4. 現在的話連拍都不會拍吧

5. 如果放到現在，應該不是《花樣男子》，而是《少年法庭》或者《黑暗榮耀》吧

6. 現在拍的話，大概會變成金絲草向F4復仇的劇情ᅮᅮkkk

7. 其實當時也蠻多人罵的，所以我一直都是花澤類派...

8. 漫畫原本的男主是花澤類，道明寺是反派來的，但因為道明寺人氣太高，後來改成了道明寺當男主

9. 畢竟原著是1992年的，電視劇也是2009年拍的，放到現在如果不大幅修改是不可能播出了

10. 我看原著時完全被嚇到，聽說拍真人版時也很驚訝，結果第一集看到李敏鎬就被迷倒，一直追到劇終

11. 話說回來，去掉這些戲份就不是《花樣男子》了

12. 那時候大家都為《花樣男子》瘋狂，包括我和身邊的人都迷得不行kkkk

13. 《花樣男子》在各國都很受歡迎，李敏鎬的人氣有一半來自這部劇吧，全世界都愛真的太神奇了kkk

14. 金三順也有男主扇女主巴掌的鏡頭啊... 真的只有那個時代能拍

15. 哇我也是看完第2集被具俊表迷倒kk

16. 李敏鎬真的演技很讚，完全演活了具俊表。 那個海螺麵包的髮型也相當震撼，多虧了臉是李敏鎬才能接受kkk

17. 小時候看劇真的沒想太多... kkk

18. 我當時覺得我們國家沒人這樣，就當奇幻虛構劇看的，很開心kkk

19. 當年大家可能真的被什麼蒙住了雙眼，集體瘋掉了kkkk

出處：https://theqoo.net/hot/3561361316

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