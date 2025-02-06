大S&具俊曄就是台灣杉菜&韓國道明寺！宋讚養曝韓版《流星花園》「具俊表」暗指具俊曄

在台發展的網紅暨韓文老師宋讚養，對於近期大S過世並與具俊曄天人永隔之事，和許多台韓網友一樣震驚與不捨，今（5）日上午他再次發了一篇文章，透露韓版《流星花園》（花樣男子）和大S及具俊曄的關聯。

宋讚養文中提到韓國人取名若是漢字名都會有其意義，更說明韓國有「命名師」一職，《花樣男子》主角群的名字應是命名師雕琢而成，例如韓版衫菜「金絲草」雖為純韓文名，但韓版花澤類叫「尹芝煦」（台灣播出時譯為尹智厚），有療癒女主角的意涵。最令人震驚的是，韓版道明寺叫「具晙標」（台譯具俊表），和具俊曄在韓文上僅有一字之差，由於「具俊表」並非常見的名字，因此不難讓人聯想具俊曄！



宋讚養提及具俊曄酷龍隊友姜元來就說過此事，「很難當作偶然」，《花樣男子》男主角應參考了現實世界中「台版衫菜」大S與具俊曄的愛情故事。而為何《花樣男子》播出時，此事並未受到討論？宋讚養解釋《花樣男子》首播時是2009年，台韓兩地應該沒什麼人記得大S與具俊曄的愛情故事，但他相信具俊曄本人聽到男主角名字一定很震驚。



▼宋讚養完整發文



回顧姜元來當初提起的完整內容，姜元來直言：「男主角叫具晙標像話嗎？編劇一定知道具俊曄和《花樣男子》有什麼關係才取名的！」當時具俊曄板著一張臉搖頭拒談，應該是因為當時大S和汪小菲還有婚姻關係，旁人一度緩頰「她已經結婚了」，不過姜元來還是把想講的話都講出來。



大S與具俊曄2022年結婚後，‎theqoo‎也有網友提到《花樣男子》首播時便覺得「具晙標」聽起來不是很帥氣但微妙的順口，後來想想可能真的有關聯，底下網友贊同名字特別但讓人印象深刻，也有人說少女時代孝淵就曾口誤過把具晙標講成具俊曄。

回到宋讚養的文章，他最後寫下：「（分手後）他一個人成為了一名孤單的道明寺，而我想那也是他之後再也無法想像去找別的女人的原因之一了吧。最後台灣的杉菜終究回到了一位韓國真正的道明寺並且嫁給了他，所以我更是無法接受這結局。」台灣的衫菜和韓國的道明寺短暫重逢，卻又永遠的分離，令人無限喟嘆。



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