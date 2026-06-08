白種元時隔1年回歸YouTube！爭議後全面復出，一句「最近很熱吧」掀兩極反應

因各種爭議與民眾申訴而全面暫停電視活動的「The Born Korea」代表白種元，透過YouTube頻道正式宣告回歸，引發關注。

5日，「The Born Korea」方面宣布，白代表將以擁有597萬訂閱者的個人頻道為核心，重新啟動面向全球觀眾的交流活動。



當天，白種元透過《料理秘笈》出現在觀眾面前。他在影片中並未特別提及自己空白期或回歸的複雜心情，而是以平靜態度面對鏡頭。他說：「韓國的工作夥伴們最近是不是有點熱？天熱的時候，韓國通常會吃冷湯麵。」並接著表示：「今天我會教大家一個非常簡單、超級快速的冷湯麵做法。」



先前，白種元在2024年底公司上市後，因接連爆發各種爭議，於去年5月宣布暫停活動。他從「白火腿」禮盒定價爭議開始，接連捲入柑橘風味啤酒果汁含量爭議、產地標示法與建築法違規嫌疑等多項風波。

其中涉及產地標示的案件甚至進入警方調查，但檢方認定並無故意性而不予起訴；食品衛生法違反嫌疑也在內部調查階段被判定無嫌疑結案。最終截至今年初，多數案件均以無嫌疑結論落幕，他也被認為洗清了相關爭議。

隨著疑雲逐漸消散，白種元開始為復出鋪路。今年3月31日，在首爾江南區舉行的定期股東大會結束後，他在接受媒體採訪時表示：「去年因各種團體不合理的申訴與檢舉，失去了整整一年的時間。」並暗示將重新開始YouTube活動。



當時他也談到是否回歸地面電視與綜藝節目，他表示：「目前還沒有具體計畫」，但補充說：「既然所有冤屈都已澄清，未來也會正面考慮電視出演的可能性。」不過他也強調：「現在最重要的是專注於推廣韓食文化到全世界，這才是本業。」

全新改版的白種元頻道，將不再只是單純的料理節目，而是聚焦「韓食全球化」。除了強化讓海外觀眾也能輕鬆跟做的K-Food食譜，也將推動與加盟店主的共生合作。



特別是從地方特產開發限定菜單，到實際門市上市的過程，都將以紀錄形式呈現，增加公共價值。

「The Born Korea」也將原本混雜公司內容的頻道重新拆分，建立獨立平台。針對海外主廚的B2B醬料使用教學與品牌菜單介紹的「TBK」頻道，以及以短影音形式分享公司幕後故事的「The Born NOW」頻道也同步公開。

在白種元時隔一年回歸後，網路上也出現兩極評價。長期等待他食譜與節目的粉絲表達熱烈歡迎與支持，但也有人對過往爭議仍心存疑慮，持續抱持冷淡甚至批判態度。

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