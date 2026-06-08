《花样男子》「白月光」韩彩英直播截图疯传！「人间芭比」变「人间不认识」，老粉心疼：岁月真的太残忍

还记得她吗？ 元祖「芭比」代名词、曾经的韩剧女神韩彩英，最近在TikTok直播中的模样吓坏一票粉丝，大家差点认不出来！

韩彩英这阵子经常透过TikTok开直播跟粉丝互动，本来是好事一桩，没想到各大论坛却开始出现像是「韩彩英变得好奇怪」、「她的健康让人担心」这类的讨论串，而且越烧越烈。 流出的直播截图中，韩彩英待在家里戴著耳机，整个人看起来跟以前判若两人。 最抢戏的就是那双眼睛——从眼头一路画到眼尾的超浓黑眼线，虽然让她本来就大的眼睛变得更大，但整体看起来就是说不出的怪。 再加上明显变尖的下巴，整张脸的线条跟过去那个自然甜美的她完全不一样。



直播过程中韩彩英其实很认真，不但会跟其他网友或艺人连线，还会一一回覆粉丝留言。 只是跟她刚开始玩TikTok时的模样相比，现在的妆容明显浓很多，整个人也透著一股说不上来的疲惫感。 网友们纷纷留言：「脸看起来好悲伤」、「感觉她很累」、「眼睛没什么力气」、「妆越画越浓了」、「TikTok滤镜是不是有问题」、「怎么有埃及艳后的感觉」，担心声浪不断。



说起韩彩英，当年可是「人类芭比」的代名词，172cm、47kg的完美身材让她红极一时。 今年46岁的她2007年嫁给大4岁的美籍韩裔商人，两人育有一个2013年出生的儿子。 如今女神外貌掀起热议，也让不少老粉丝感叹岁月不饶人。

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