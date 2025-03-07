【韓網熱門】如果符合口味就是神劇，但如果不符合就完全看不下去！觀眾評價超兩極

據說這些作品「如果符合口味就是神劇，但如果不符合就完全看不下去」，觀眾們好惡分明、評價兩極分化。

1. 《繼承著們》



2. 《女神降臨》



3. 《背著善宰跑》



4. 《花樣男子》



5. 《原來是美男》



6. 《宮》



7. 《XO，KITTY》



韓國網友評論：

1. 《善宰》看了第一集，實在受不了了

2. 好神奇，大部份都不符合我的口味，連看都沒看過

3. 我只看過《宮》，剩下的連看的想法都沒有

4. 我對高中生不感興趣

5. 的確，這個類型看不下去

6. 全都看過，《善宰》不屬於這裡，不過我都很喜歡，只要忍受這個題材的特性，就會覺得還不錯

7. 全都是我喜歡的作品啊

8. 《善宰》和其他劇完全不同，我以為是校園故事，其實並不是

9. 我只看過《宮》，這是我的人生劇

10. 沒有一部我看完的，因為推薦《善宰》的人太多，嘗試看了一下，根本看不下去

11. 只看過《原來是美男》，其他劇只看過一些片段

12. 這是我看不進去的類型，還有什麼惡魔之類的

13. 原來我喜歡這個類型啊，全都看過

14. 我只看過《繼承著們》，小時候覺得很有趣

15. 全是我的口味，我不喜歡劇情片，題材太陰暗了，圍繞醫院和犯罪的全都不看

16. 其實《善宰》一點都不肉麻

17. 只看過《繼承者們》和《原來是美男》，當年還小，能夠忍受，全都看完了，現在覺得太肉麻根本看不下去，哈哈哈哈哈哈，《繼承著們》還蠻搞笑的

18. 小時候都會看，長大之後就看不下去了

19. 都是我看不進去的作品

20. 都是我討厭的劇

21. 《女神降臨》還不錯啊，反而是《繼承著們》比較肉麻

22. 雖然設定很幼稚，但是如果很有趣的話，也會笑著看完

23. 全都只看了前面一點點就放棄了

24. 我只看了《善宰》，真的超級好看啊

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