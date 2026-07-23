湯唯47歲高齡產子！才接朴贊郁好萊塢新片，又喜迎「馬寶寶」雙喜臨門

女星湯唯真的超強！才剛宣布接下韓國名導朴贊郁的好萊塢西部新作，演藝事業再上一層樓，沒想到家庭生活也傳來超級好消息。

她昨天（22日）在個人社群平台曬出溫馨全家福，親自報喜迎來第二胎。據說是個男寶寶，讓粉絲們又驚又喜，紛紛獻上祝福。照片中，湯唯和老公金泰勇導演、大女兒Summer，以及剛出生的小寶貝，全家人大手拉小手，畫面超級有愛。她更笑說，女兒Summer像個小大人一樣開心宣佈：「『馬』上開始一家四口的旅行啦！」



湯唯在懷孕期間，就一直暱稱腹中胎兒為「小馬駒」，連公佈喜訊時也用了這個可愛的暱稱，字裡行間都是對新生命的期待。她同時也公開了畫家父親特地為迎接新生兒所畫的小馬駒畫作，別具意義。



其實湯唯這次懷孕早有端倪。今年4月她在上海出席品牌活動時，一襲貼身洋裝藏不住明顯的D字孕肚，當時就引爆了懷孕傳聞。後來她大方認了「家裡要多一匹小馬駒了，都很期待」，證實喜訊。這胎是她和導演老公金泰勇結婚12年來，繼2016年生下大女兒Summer後，時隔近10年再度迎來新生命，而且是以47歲的高齡產下二胎，真的相當不容易。



由於湯唯大女兒Summer就是在香港出生，上個月她也被直擊和老公一起現身香港機場，當時外界就瘋猜她這次可能也會選擇在香港待產。畢竟她過去曾透露，覺得生產時能和醫護人員順暢溝通很重要，「如果語言不通會很麻煩」，這回選擇在熟悉的環境生產，似乎也不讓人意外。

湯唯和導演金泰勇因2011年合作電影《晚秋》結緣，2014年步入禮堂，婚後感情一直很恩愛。如今結婚12年，從一家三口升格為一家四口，家庭事業兩得意。而她的演藝事業也沒停下腳步，日前才正式確定將主演朴贊郁導演執導的好萊塢西部片《The Brigands of Rattlecreek》，進軍國際市場的企圖心滿滿。現在又喜迎二寶，可說是貨真價實的雙喜臨門，讓所有影迷都替她感到開心！

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