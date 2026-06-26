張赫曾是《秘密花園》男主角熱門人選！「吉羅琳」河智苑證實：我也知道

當年河智苑、張赫原本有望合作經典韓劇《秘密花園》，張赫曾是男主角的有力候選人，這段選角幕後故事在近日終於曝光。

25日，河智苑的 YouTube 頻道《26學號智苑》公開第15集影片，記錄了河智苑出演音樂節目的幕後花絮。



當天公開的影片中，河智苑的好友、演員車太鉉也驚喜現身。車太鉉談到河智苑日前因出演《Show! 音樂中心》引發熱議時，打趣表示：「光是瞄到舞台上舞者的規模，還以為是世界級音樂盛典『科切拉（Coachella）』呢。」逗得眾人哈哈大笑。

而當張赫登場後，河智苑表示自己其實從未和他合作過任何作品，製作組則提到，張赫過去曾是 SBS 電視劇《秘密花園》男主角的熱門人選。



《秘密花園》最終由玄彬與河智苑攜手主演，並獲得廣大觀眾喜愛，不過原本也有機會看到張赫與河智苑在同一部作品中合作。對此，河智苑也表示：「我也知道他曾是男主角的人選。」

此外，製作組還在畫面上加上字幕：「歷經多年兜兜轉轉，『推奴』和『吉羅琳』終於在 YouTube 歷史性相遇。」為節目增添不少趣味。（兩人見面的片段可快轉至19:26）





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