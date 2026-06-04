朴志訓驚吐入伍計畫！不去伙房兵「因為超累」卻夢想進海軍陸戰隊，背後原因竟是這個

憑藉電影《王命之徒》中「端宗」一角演技獲高度肯定、人氣大爆發的朴志訓，日前在熱播劇《菜鳥伙房兵》中繼續展現精湛演技，成功從悲情君王轉型為搞笑又呆萌的天才夥房兵。 然而這位當紅炸子雞近日受訪時卻驚爆：明年一定要去當兵，而且目標是海軍陸戰隊！

朴志訓近日在首爾三清洞接受媒體專訪，聊到tvN月火劇《菜鳥伙房兵》的拍攝幕後。 他在劇中飾演天才夥房兵「姜成宰」，從什麼都不懂的菜鳥新兵，一路覺醒成為料理高手。但現實生活中呢？ 朴志訓笑著自爆：「當初接這個角色，有一部份原因是想藉機跟料理變熟一點，結果反而越來越遠了。」他說自己本來就不太會做飯，為了演好角色拼命練習切菜，「雖然切菜技巧進步很多，但整體來說，我跟料理的距離好像更遠了。」



被問到那之後真的去當兵會不會想當伙房兵？ 他立刻猛搖頭：「絕對不要！ 幾百人份的餐點只有幾個人負責，還要比別人早起，真的是非常累的崗位。 我還是比較適合去接受體能訓練。」

朴志訓透露，明年一定要去當兵，再也不拖延。 而且他對海軍陸戰隊有著非比尋常的浪漫情懷：「從小就對高強度訓練很有憧憬，比如在屋頂上垂降、在山裡進行特殊任務，這些我到現在還是很嚮往。」



但除了熱血男兒的夢想之外，還有一個更私人的原因——為了克服深海恐懼症。 朴志訓坦言：「其實我有一個很害怕的東西，就是深海。 又黑又暗的海洋讓我非常恐懼，但我想透過訓練去克服這個恐懼，這也是我夢想加入海陸的原因之一。」他堅定地說：「希望透過訓練，親自打破並克服那個恐懼。」

那有沒有做好軍中生活的心理準備呢？朴志訓幽默地說：「前輩們在劇裡都很疼愛成宰，我想現實生活中，只要我懂得看眼色、做好該做的事，應該也能獲得前輩們的疼愛吧？」展現了機靈的一面。不過他也提到，海軍陸戰隊搜查隊有年齡限制（滿18歲至28歲），「所以明年無論如何都必須去了。 就算考試沒過、進不了搜查隊，我還是會去海陸。」語氣堅定，展現出不同於螢幕上可愛形象的男子漢氣魄。



朴志訓近期可說是聲勢大漲。 去年在電影《王命之徒》中飾演悲劇君王端宗，細膩演技打動無數觀眾，人氣跟著大爆發。 緊接著在《菜鳥夥房兵》中徹底甩開悲情形象，以誇張搞笑、呆萌又真誠的演出再度圈粉，劇集收視率衝上7%，更在OTT平台TVING連續三週拿下付費貢獻者人數冠軍。



從王世子到阿兵哥，朴志訓用實力證明自己不是只有顏值。 而明年即將入伍的他，也讓粉絲們既不捨又驕傲——看來這位「端宗歐巴」到了軍中，也會是一條活龍！

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