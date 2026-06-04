《新進社員姜會長》李濬榮自爆「舞台上都在找逃生門」！內向人格強裝活潑老么：愛豆時期超痛苦

男星李濬榮最近帶著新劇《新進社員姜會長》回歸小螢幕，劇中他與大前輩孫賢周上演靈魂交換，演技獲得好評。 不過他日前上節目宣傳時，卻自爆當年以男團U-KISS成員出道時，因為個性太內向，加上當時流行的是「可愛、健康、活潑的老么」形象，跟他真實性格完全相反，讓他忍不住直呼：「真的超痛苦！」

李濬榮在日前播出的jtbc節目《拜託了冰箱since 2014》中，透露自己其實是典型的INFP性格，演藝圈知名的內向人。 被問到當時怎麼熬過來時，他說：「舞台反而還好，因為可以投入在歌曲裡。」但話鋒一轉，他自爆：「我在舞台上很常看逃生出口，那個最明顯。」

此話一出讓主持人安貞煥、金成柱笑翻，虧他：「看到出口心裡比較安定嗎？ 想說不對勁就可以直接跑掉？」還問他來錄影是不是也先找逃生門，李濬榮幽默接梗：「我一來就找過了，結果這裡沒有！」笑翻全場。



李濬榮還分享了一段超誠實的黑歷史。 他說以前開直播時，發現瞬間湧入超多觀眾，他一緊張怕說錯話，居然「直接關掉直播」，讓粉絲以為發生什麼大事。 他不好意思地說：「現在比較習慣了，已經學會不看觀看人數了。」

李濬榮在2017年轉戰戲劇，演出《付岩洞復仇者們》打開知名度，後續更以《D.P：逃兵追緝令》、《篡位》、《苦盡柑來遇見你》、《弱美男英雄Class 2》、《24小時健身俱樂部》等劇站穩演員地位。 上月10日他更未來表態將專心演戲，等於告別歌手身分，全力朝演員之路邁進。



而他主演的JTBC新劇《新進社員姜會長》已於5月30日首播，劇中他飾演遭逢車禍的足球選手黃浚炫，意外與孫賢周飾演的財閥會長靈魂交換，演技轉換獲得好評。 海外的觀眾們可通過Viu及時追更。



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