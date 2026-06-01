《我的王室死对头》收视飙破10%却藏遗憾！「相亲女」蔡书安童星戏份全砍，小世界「滚开」场面「一剪没」

由林知衍、许楠儁主演的浪漫喜剧《我的王室死对头》收视飙破10%，，在近期掀起热议。 但日前却爆出剧中童星戏份惨遭「通编」（全部剪掉），让不少剧迷直呼可惜。

5月31日饰演剧中许楠儁角色「车世界」的相亲对象「毛泰姬」（蔡书安 饰）童年时期的小演员李书静，她的妈妈在社群平台上发文，透露女儿原本有演出「毛泰姬」的童年时期，甚至连剧本都公开了。 原来剧情设定中车世界和毛泰姬小时候就有过一段隐藏缘分，小世界曾冷冰冰地对小泰姬说「滚开」，完全展现了车世界从小就机车霸道的魅力，让网友看了忍不住笑出来。



不过李书静的妈妈遗憾表示：「我们书静好不容易通过试镜，拿到童年泰姬的角色，满怀期待地准备又拍摄，结果因为内容太多，最后在剪辑时被全部删掉，没办法在电视上看到。」她坦言说不难过是骗人的，但也正能量地说：「透过这次经验又学到了一课，虽然努力不一定会有结果，但挑战的时间和经验，会一点一滴累积在书静心中。」她还透露，女儿为了9句台词反覆练习了好久，但拍摄现场的回忆、和工作人员及前辈们相处的经验，都是谁也删不掉的重要记忆。 最后更坚强地说：「虽然这个作品没了，但我们还在拍别的戏，继续加油！把遗憾当作成长的过程，甩掉就没事了！」



《我的王室死对头》目前播到第8集，全剧共14集，第9集将於6月5日晚间9点50分（韩国本土时间）播出。



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