《我的王室死對頭》林知衍、許楠儁火花太強！「遺珠畫報」曝光，手指貼唇太心動

韓劇《我的王室死對頭》瞬間最高收視飆破13.7%，林知衍與許楠儁的浪漫化學反應讓劇迷越看越上頭。時尚雜誌《ELLE Korea》於5月31日在官方SNS上加碼公開兩人先前未曝光的畫報照片，回饋熱情支持的觀眾。

這批畫報其實是今年4月拍攝的遺珠，如今特地拿出來與粉絲分享。照片中兩人中間隔著一把畫有老虎圖案的大扇子，擺出微妙交疊的姿勢，彷彿將劇中跨越前世今生的緣分具體視覺化。另一張照片裡，許楠儁從身後環抱林知衍，女方則用粉色布料蓋住頭、露出神秘表情，將兩人之間的緊張氛圍詮釋得相當有感覺。



還有一組照片更讓粉絲心跳加速——兩人互相把手指貼在對方嘴唇上，既俏皮又帶點挑釁的意味，完美展現了劇中「曖昧關係」的極致化學反應，讓網友直呼「這對CP真的太甜了！」



《我的王室死對頭》劇情描述一名被惡鬼附身、從無名小卒變成「惡女」的演員申瑞霜（林知衍 飾），和被稱為「資本主義怪物」的惡質財閥車世界（許楠儁 飾）之間的浪漫故事。30日播出的第8集中，兩人的關係更加親近，車世界也開始懷疑夢中出現的女人「姜團心」就是申瑞霜，隨著前世今生的謎團逐漸揭開，觀眾的投入度也越來越高。



第8集在首都圈寫下10.7%、全國10.4%的收視率，刷新了該劇自身最高紀錄，氣勢勢不可擋。

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