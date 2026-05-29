金圣喆Disney+韩剧《赌金》演技再封神！不只守护朴宝英，悲壮纯爱战神逼哭观众

实力派演员 金圣喆 迎来 Disney+ 原创影集《赌金》全剧公开之际，向观众传达了真挚的感谢。

29日，经纪公司 Story J Company 公开了 金圣喆 的终映感言，以及最后拍摄现场的幕后花絮照。金圣喆在剧中饰演高利贷集团底层成员「张昱」，展现突破人生角色的精彩演技。



公开的照片中，金圣喆完美驾驭皮革外套、金项炼与伤痕妆容，散发出张昱特有的粗犷狂野气场。他手持《赌金》剧本望向镜头，摆出各种姿势，同时流露出最后拍摄的不舍与悸动。



金圣喆透过经纪公司表示：「大家好，我是在《赌金》中饰演张昱的金圣喆。去年一整年努力拍摄的作品，终於公开所有集数了。」

接著他说：「感觉观众们看得很开心，让我最近过得非常充实。如果还有人没看过，现在正是开始一次追完全集的时候！希望大家多多喜爱《赌金》，也看得开心。」展现充满巧思的宣传。

此外，他也表示：「最后，想向一起完成《赌金》的导演、编剧、工作人员与演员们说声辛苦了，也真心感谢大家，因为有你们才能留下幸福的回忆。」以温暖的问候为感言画下句点。





金圣喆在本作中，饰演成为金禧主（朴宝英 饰）可靠助力的角色。禧主因缘际会接下走私集团的金条，而他则一路陪伴在旁，带动整部作品的沉浸感。





他从孩子般单纯的一面，到瞬间变脸制伏对手的狠劲，再到为了心爱之人甚至愿意赌上性命的悲壮纯爱，全都立体诠释，获得评论界高度好评。金圣喆展现完全融入角色的名品演技，也让大众更加期待他未来的作品表现。



《赌金》全数集目前皆可在 Disney+ 上收看。



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