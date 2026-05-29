金秀賢官司勝訴仍難止血，韓網怒批：能替代你的男演員多的是，信任早沒了

男神金秀賢最近雖然因為針對「橫豎研究所」運營者金世義的官司勝訴、對方甚至被法院裁定收押，讓他看似終於擺脫了纏身已久的各種醜聞，也準備要開始低調復出。沒想到韓國網路上的風向卻沒有跟著翻轉，甚至因為他過去與已故女星金賽綸的爭議對話再度被挖出，讓大批網友態度依舊相當冷漠。

Gold Medalist 27日透過正式聲明表示，先前記者會上公開、疑似與已故女星金賽綸有關的KakaoTalk聊天紀錄，其實是與他人對話遭到變造、偽造，甚至連公開的語音檔，也被確認是利用AI技術生成的假資料。 公司還指出，法院已認定案件涉及名譽毀損、跟蹤騷擾、恐嚇等嫌疑，加上有滅證與逃亡疑慮，因此對金世義核發拘票。聲明中也特別提到，金秀賢去年曾在記者會上表示「我不會要求大家相信我，但我一定會證明給大家看」，並稱過去一年都是為了兌現這句話，如今終於透過司法程序證明清白。



即使法律戰暫時占上風，韓國網友的態度卻沒有明顯回暖。 韓媒指出，在金世義被羈押後，韓網又再度瘋傳一篇標題為「金秀賢方律師也承認的金賽綸17歲時期KakaoTalk內容」的文章，再度掀起討論。 該內容其實是截取去年12月相關報導，當時金賽綸遺屬公開2018年的聊天內容，指控金秀賢曾對未成年的金賽綸傳送「現在立刻想見妳」、「我愛妳」等訊息。 對此，金秀賢方面當時解釋，稱他本來就習慣對身邊同事、後輩表達關心與疼愛，並不代表戀愛關係。



只是這番說法，如今反而讓部份韓國網友更加不滿。 有韓網留言質疑：「如果是假的，為什麼不直接說是造假？為什麼要用『習慣性的親切』這種說法來解釋？」、「如果那些對話是真的，光內容就已經讓人不舒服了」。另外，外界對金秀賢的不信任，也和他先前態度轉變有關。 韓媒認為，金秀賢一開始曾否認與金賽綸交往，之後又改口承認，表示兩人是在金賽綸成年後、2019年至2020年間交往，這樣的說法反覆，也讓部份大眾對他失去信任。



再加上過去兩人多張親密合照曾被公開，即使AI偽造爭議獲得澄清，形象傷害似乎早已造成。 韓網目前仍可見不少冷淡評論，包括「根本沒在等金秀賢回歸」、「可以取代他的男演員太多了」等聲音，顯示他想全面恢復人氣，恐怕還有一段路要走。

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