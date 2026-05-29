金秀贤官司胜诉仍难止血，韩网怒批：能替代你的男演员多的是，信任早没了

男神金秀贤最近虽然因为针对「横竖研究所」运营者金世义的官司胜诉、对方甚至被法院裁定收押，让他看似终於摆脱了缠身已久的各种丑闻，也准备要开始低调复出。没想到韩国网路上的风向却没有跟著翻转，甚至因为他过去与已故女星金赛纶的争议对话再度被挖出，让大批网友态度依旧相当冷漠。

Gold Medalist 27日透过正式声明表示，先前记者会上公开、疑似与已故女星金赛纶有关的KakaoTalk聊天纪录，其实是与他人对话遭到变造、伪造，甚至连公开的语音档，也被确认是利用AI技术生成的假资料。 公司还指出，法院已认定案件涉及名誉毁损、跟踪骚扰、恐吓等嫌疑，加上有灭证与逃亡疑虑，因此对金世义核发拘票。声明中也特别提到，金秀贤去年曾在记者会上表示「我不会要求大家相信我，但我一定会证明给大家看」，并称过去一年都是为了兑现这句话，如今终於透过司法程序证明清白。



即使法律战暂时占上风，韩国网友的态度却没有明显回暖。 韩媒指出，在金世义被羁押后，韩网又再度疯传一篇标题为「金秀贤方律师也承认的金赛纶17岁时期KakaoTalk内容」的文章，再度掀起讨论。 该内容其实是截取去年12月相关报导，当时金赛纶遗属公开2018年的聊天内容，指控金秀贤曾对未成年的金赛纶传送「现在立刻想见你」、「我爱你」等讯息。 对此，金秀贤方面当时解释，称他本来就习惯对身边同事、后辈表达关心与疼爱，并不代表恋爱关系。



只是这番说法，如今反而让部份韩国网友更加不满。 有韩网留言质疑：「如果是假的，为什么不直接说是造假？为什么要用『习惯性的亲切』这种说法来解释？」、「如果那些对话是真的，光内容就已经让人不舒服了」。另外，外界对金秀贤的不信任，也和他先前态度转变有关。 韩媒认为，金秀贤一开始曾否认与金赛纶交往，之后又改口承认，表示两人是在金赛纶成年后、2019年至2020年间交往，这样的说法反覆，也让部份大众对他失去信任。



再加上过去两人多张亲密合照曾被公开，即使AI伪造争议获得澄清，形象伤害似乎早已造成。 韩网目前仍可见不少冷淡评论，包括「根本没在等金秀贤回归」、「可以取代他的男演员太多了」等声音，显示他想全面恢复人气，恐怕还有一段路要走。

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