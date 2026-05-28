新劇《Nine to Six》開拍！朴敏英耳下短髮驚喜亮相＋狀態回升擺脫暴瘦感，粉絲狂讚：真的太漂亮了

哇～太美了！朴敏英以全新短髮造型公開近況，清新氛圍一曝光就立刻吸引粉絲目光。

朴敏英近日在 IG 發文，寫下「給疲憊的伊智力量的我們香港粉絲俱樂部、台灣粉絲俱樂部 love u all」，同時公開多張近照，向一路支持她的海外粉絲表達滿滿感謝與愛意。她也曬出來自香港與台灣粉絲送到拍攝現場的咖啡車與點心車應援照片，感謝大家一路以來的支持與陪伴。



其中最吸睛的，莫過於她這次的大膽短髮變身。原本招牌長髮一口氣剪短，換成落在耳下的俐落短髮造型，整體氛圍瞬間煥然一新。清晰的臉部線條搭配精緻五官，讓她看起來更加俐落又有氣質；加上狀態明顯比先前更穩、更有精神，整體給人一種更健康自然的美感，完全讓人移不開視線。



即使已年過40歲，朴敏英的狀態依舊少女感滿滿，也讓不少人驚呼根本看不出真實年齡。圈內好友韓可露也留言大讚「短髮太美了」，更吸引各國粉絲紛紛表示：「說20代也會信」、「短髮長髮都能駕馭」、「根本短髮教科書」、「真的太漂亮了」、「這個造型好清新，一如既往地美麗」等，反應十分熱烈。

目前朴敏英在結束 tvN《魔女之吻》拍攝後，正投入 SBS 新劇《Nine to Six》拍攝中，並將與陸星材、高洙搭檔合作。該劇改編自2021年中國電視劇《理智派生活》，她將飾演汽車公司法務組次長「姜伊智」，是一名將工作擺在第一位的工作狂，原本對戀愛抱持冷淡態度，卻在遇見細膩溫暖的年下男後，逐漸迎來人生變化。



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