《雪降花》昨日開播，官網封鎖觀眾留言板、青瓦台請願停播一天內獲10萬人支持

《雪降花》昨日開播，官網封鎖觀眾留言板、青瓦台請願停播一天內獲10萬人支持

韓劇   2021年12月19日   星期日14:37   Sani   46

（封面圖源：Facebook@jtbcdramapage）

JTBC電視劇《雪降花》昨晚播出第一集，雖然不少人認為「電視劇應該當做電視劇來看」，但反對派也十分強硬，甚至到了去青瓦台網站請願停播的地步。

《雪降花》簡介裡寫道：以1987年的首爾為背景，講述某一天突然渾身是血地跑進女大宿舍的名校學生林秀浩（丁海寅 飾），和冒著被監視的危機藏匿並治療他的大學生殷英路（Jisoo 飾）之間與時代逆行的哀切愛情故事。
（圖源：Facebook@jtbcdramapage）

從企劃階段開始就引起不少爭議和抵制，例如「貶低民主化價值」、「美化安企部和獨裁政權」、「歪曲歷史」。 昨天開播後觀眾發現JTBC《雪降花》官方網站關閉了觀眾留言板，所有貼文都顯示「只有發帖者和管理者可見」。 有網友認為JTBC此舉是為了避免出現留言板被負面言論洗版的現象，對於JTBC拒絕與觀眾溝通的態度表示憤怒。有觀眾推測這樣做也許是為了避免外國觀眾因為時差原因遭到劇透，但也有網友反駁稱其他劇的網站都沒有這一現象。
（圖源：JTBC《雪降花》官網截圖）

同時，允許觀眾實時討論劇情的NAVER TALK頁面也被轉為非公開，給出的理由是：「為保護演員不被辱駡、誹謗、惡意留言傷害，與電視台協定後將TALK轉為非公開。 」
（圖源：NAVER TALK截圖）

今天有觀眾在青瓦台請願網站發帖要求停播，截至下午3點前已獲得10萬人同意。 發帖人表示，該劇播出前已經被20萬國民停播請願，當時製作組說完全沒有這個意圖、強調「男女主角沒有參與民主化運動」，但是：「剛剛播出的第1集裡，女主角把身為間諜的男主角誤認為民運人士進行救助。 民主化運動期間有民運人士被毫無理由地當做間諜、遭到拷問甚至死亡，製作方無視歷史事實製作這樣的電視劇，明顯是貶低民主化運動的價值。 」

發帖人還指出，劇中間諜男主被安企部男二號追逐的戲份中用到的背景音樂，實際上是民運時期經常使用的歌曲，對於製作方將這首歌用在安企部和間諜角色表示無法容忍;並擔心該劇通過OTT被外國觀眾看到後，會讓大家對韓國的民主化運動產生錯誤的歷史觀。
（圖源：青瓦台請願網站截圖）

事實上，今年3月出現爭議時製作方已經發過聲明，表示這不是講述民運的劇、男女主角也沒有參與民運，「反而有出現在80年代軍事政權下被當做間諜、受到不當鎮壓的角色」。 但這一聲明更加引起批評，網友認為男主雖然是北韓派來的間諜但在前半部份被「誤認」為民運人士，傳達出「事實上真有這種事」的錯誤資訊，而聲明卻巧妙迴避了這一點。

《雪降花》目前通過Disney+在亞太地區播出，如果有看完的朋友可以分享討論一下見解！

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留言/評論
  • 認真覺得我們這些外國人沒資格去管這件事 那是韓國的歷史 韓國又是民族性極強的 就算演員是我們喜歡的 可是不代表劇的內容就能隨意去動這些令韓國人悲痛的歷史
    20小時前
  • 因劇中背景爭議是韓國民主運動中最傷痛一件大事（剛剛看完den後得知） 在外國人看覺得他們反應過大 但在韓國人心中是不可美化的血史
    18小時前
  • 一堆海外觀眾講風涼話是比較容易的😊
    20小時前
  • 我覺得超級好看，而且還是獨家給迪士尼播，劇情很緊湊，不拖泥帶水，又刺激！
    19小時前
  • 我覺得身為外國人不該評論人家的歷史 身為外國人沒辦法體會當時當事者的心情 但是停播又辛苦了那些演員、工作人員...... 只能說，在編劇的時候要再更小心一點了...... 最近真的太多劇被停播了 都是因為劇中有一些不好的元素而停播 （但這也讓劇中好的部分也沒辦法被看到）總之就是很可惜
    14小時前
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