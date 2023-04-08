《雖然沒準備什麼菜》Jisoo自稱隊內最胖，勾起李泳知痛苦回憶：「你能吃完一整罐洋芋片嗎？」

李泳知網綜《雖然沒準備什麼菜》第二季終於回歸！首期嘉賓請來了最近SOLO出道的BLACKPINK成員Jisoo，聊到身材話題時，李彩領的聲音突然在腦海響起XD

Jisoo說來之前有仔細調查李泳知，發現兩人在美食方面有共同愛好：「我是火鍋killer。」 泳知激動：「我的女友！It's my girl！」



泳知問因為工作不能常吃豈不是很痛苦，Jisoo：「真的，我們成員都很瘦，我相對而言...」眼看要聊到食量話題，李泳知的PTSD突然「發作」，下意識地站了起來：「Oh shit...... 不行歐尼，不可以講這個！」



後製組貼心加上了之前李泳知被ITZY李彩領「狠狠傷害」的畫面XD當時李彩領炫耀自己的暴食紀錄，問泳知：「妳有（自己）把一罐洋芋片全部吃完過嗎？」 令泳知相當傻眼：「這算什麼問題？」 李彩領又說自己可以一次吃完3包零食，泳知更加激動：「我如果只吃3包就好了！」



所以這次一聽到Jisoo說要減肥，泳知立即感到眩暈：「歐尼啊，我感覺有點奇怪，這世界好像瘋了，hold up hould up...」沒想到Jisoo把「hold up」聽成「火鍋」，讓泳知和工作人員都大笑不止XD



錄節目時Jisoo的新歌還未發行，給李泳知提前試聽了一下，泳知即興起舞讓Jisoo超驚訝：「跟我的編舞好像！」泳知也超驚訝：「哪裡會像！」現在大家都已看過Jisoo的MV，回頭來看確實有相似，泳知是什麼預知天才XD



節目裡Jisoo還提到網傳成員不合的事，吐槽說大家感情明明非常好，每次看到這些都笑到不行，互相開玩笑：「呀，據說我在打壓你哦，小心點！要幫我宣傳啊，怎麼能製造不合傳聞呢？」 還說她來上節目令其他三位成員超羨慕，甚至比SOLO出道更羨慕。 期待其他成員也來泳知的節目啊！



▽來回味去年李彩領帶來的食量震撼，已定位7分15秒：



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