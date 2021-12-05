《雪降花》綜合預告：丁海寅Jisoo初遇眼神超甜，無奈時代動盪身不由己：「和我一起，你會有危險」

從初遇的甜蜜到後來的危險、分離，這一對戀人的loveline似乎很難避開虐的走向啊~T^T

《雪降花》以1987年的首爾為背景，講述某一天突然滿身是血地闖進女子宿舍的名門大學生-林秀浩（丁海寅 飾），和冒著被監視的危機藏匿並治療他的大學生-殷英路（Jisoo 飾）之間的愛情故事，兩人墜入情網後也發現彼此深陷動盪與複雜謎團。





今天公開的預告片以秀浩和英路的獨白開頭，兩人在唱片店偶遇後開始甜蜜的約會。 秀浩：「如果當初沒有遇見你......」英路：「如果只是平凡人......」



原本溫馨的氣氛在下一幕突變，玻璃摔碎、槍支上膛，愛民黨事務總長南泰日（朴誠雄 飾）對英路父親殷昌洙（許峻豪 飾）說：「大選只剩不到3周了！」國家情報院組長李江武（張勝祖 飾）舉槍衝進湖秀女子大學宿舍，舍監皮勝熙（尹世雅 飾）意識到事態嚴重，因財務問題無法上大學的宿舍電話接線員桂芬玉（金惠奫 飾）一臉驚恐。



英路似乎要寫一份文件，秀浩抓住她的手，用手指示意她對某件事保密。



宿舍化為廢墟、全副武裝的人員進入學校，國立醫院外科醫生姜清雅（劉寅娜 飾）被槍指著、頭上流血，害怕地大喊道：「不要開槍，不要開槍！」



最後一幕，秀浩為英路戴上項鍊說：「一直和我在一起的話，太危險了。 」讓人感受到無奈的悲劇氣息TT



最近公開的劇照也是心動感滿滿，最後一張好適合做手機桌布！







《雪降花》將於12月18日起在韓國通過JTBC播出，亞太地區由Disney+同步公開。



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