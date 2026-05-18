《我的王室死對頭》收視6.0%再創新高！林知衍 × 許楠儁火花太強，霸氣擁抱確認心意，直接心動爆擊

林知衍（林智妍）、許楠儁真的太會演了！《我的王室死對頭》收視再度小幅攀升，期待下週再創高！

16日播出的《我的王室死對頭》中，申瑞霜（林知衍 飾）與車世界（許楠儁 飾）之間的感情線持續升溫。當天收視率全國達6.0%，最高瞬間更衝上7.8%，不只刷新自身紀錄，還成為 SBS 歷代金土劇中首部登上 Netflix「全球非英語節目 TOP10」週榜冠軍的作品，人氣真的超猛！



劇中，車世界因經紀合約問題和申瑞霜不停鬥嘴，嘴上依舊毒舌，還拿投資術語形容她，但一看到她臉頰泛紅，又忍不住擔心，甚至願意替她承擔損失。明明有著「資本主義怪物」稱號，卻開始因為申瑞霜變得不像自己，還忍不住懷疑：「那個怪夢把我的腦袋搞壞了嗎？」反觀申瑞霜，則把他所有溫柔都誤會成「粉絲心態」，兩人的互動真的又好笑又曖昧 XD

而第4集最後的屋塔房擁抱戲更是讓人心動！車世界特地跑去找申瑞霜，但申瑞霜卻誤以為他只是出於同情，忍不住紅著眼說：「別用同情的眼神看我，每當你那樣看著我，我就會誤會你的意思！你不是我的粉絲，也不是站在我這邊的人，卻那樣看著我，我會以為....我是你愛慕的人！」



車世界也終於坦白自己的混亂心情：「萬一你沒有誤會呢？我這人一向黑白分明、非黑即白，但你卻總讓我分不清楚，搞得我好亂。」當申瑞霜故作鎮定，把手放上他的胸口時，車世界乾脆一把將她拉進懷裡，低聲說出：「既然要確認，就確認到底。」根本就是用行動告白啊，真的太期待下週兩人的感情會怎麼發展了！



這集播出中，還有申瑞霜的奶奶（金海淑 飾）似乎也開始察覺她有些不對勁，甚至突然起疑問了一句：「你……是誰？」那段氣氛瞬間變超毛，莫名很有恐怖片既視感，再加上崔門道（張勝祖 飾）突然登場，真的讓人超不安，怎麼從古代壞到現代都完全沒變啊！而且他現在也知道車世界和申瑞霜的關係了，感覺之後又要開始搞事了ㅠㅠ

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