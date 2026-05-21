林知衍 × 许楠儁《我的王室死对头》成近期黑马！第二周夺 Netflix 全球第2＋收视持续上升，好评持续延烧

由林知衍（林智妍）、许楠儁主演的《我的王室死对头》成为近期最大黑马，不仅话题热度持续攀升，也让观众直呼「超好看」，整体表现相当亮眼。

《我的王室死对头》第3、4集中，车世界（许楠儁 饰）对申瑞霜（林知衍 饰）逐渐出现「明明在意却不愿承认」的情绪变化，两人也因误会彼此心意而频频错过，在一来一往的拉扯中不断产生小误解，让整体氛围在暧昧与心动之间慢慢升温。也因此，该剧开播仅两周收视就冲上7.8%，从导演节奏、演员表现到台词与配乐的整体呈现，都被认为是一部完成度相当高的浪漫喜剧作品。



而本剧在海外也维持稳定热度，根据 Netflix 官方 TUDUM 公布的「全球 TOP10 非英语影集」周榜，《我的王室死对头》在上周夺下全球第1后，本周虽小幅下滑至第2名，但观看量仍较先前的390万明显成长。同时，该剧也在韩国、香港、印尼、新加坡、泰国、台湾等9个国家拿下第1名，并成功进入全球44个国家的 TOP10，海外人气持续延烧。



不只收视表现亮眼，话题度也同样居高不下。根据 GOODDATA FUNdex 公布的5月第2周（5/11～5/17）电视剧话题性榜单，《我的王室死对头》拿下第2名；在出演者综合话题性排行中，林知衍与许楠儁则分别位居第4、第5名。



随著剧情进入新阶段，第5集将於22日晚间播出，预告中也可见车世界开始主动追求申瑞霜。不过她却语出惊人表示：「心一但动摇，就会变得脆弱，我这一世要当个有钱的尼姑。」让两人之间的关系走向也更添变数，后续发展更加令人期待。

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