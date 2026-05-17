掀衣救贖！高胤禎「母愛式擁抱」大 14 歲具教煥，《努力克服自卑的我們》破格鏡頭引爆韓網激戰：是治癒神作還是物化女性？

由高胤禎與 具教煥 主任演的 JTBC《每個人都在與自己的無價值感戰鬥》昨晚播出第 9 集，劇中高胤禎為了安撫恐懼的具教煥，竟上演「掀開上衣、將男方擁入懷中」的母愛大暴發戲碼。 鏡頭一出，隨即在全韓網掀起大規模論戰，正反兩派吵到不可開交！

落魄導演焦慮驚恐，高允貞化身「有力量的媽媽」掀衣救贖

劇中，步入中年才即將以導演出道的黃東滿（具教煥 飾）頂著排山倒海的現實壓力，在吹滅卞恩雅（高允貞 飾）為他準備的慶祝蛋糕時，內心充滿了對失敗的焦慮。 察覺到愛人的恐懼，恩雅堅定表示會當他的防空洞，如果他想逃跑她會想盡辦法幫他，絕對不會讓他重蹈自己曾走過的恐懼。 接著，恩雅實踐自己的人生目標——成為「有力量的媽媽」，毅然掀開上衣，將黃東滿緊緊揉進胸口懷抱。 獲得救贖的東滿在恩雅面前又哭又笑，還發表了在腦海中幻想過的獲獎感言，並向恩雅傳達了深切的謝意。





나의 아저씨 박해영작가 언제까지 이런 작품 만들거임 미디어에 이딴 장면 좀 내보내지마



40대 무직남자를 30대초의 직장인 여자가 안쓰러워하면서 사랑에 빠져서 위로해주는데 위로해주는 방식이 옷 들쳐서 옷 속으로 넣어서 감싸안아주는거임 pic.twitter.com/jzsJleyRbU — 아이나 (@aina0660) May 16, 2026

炎上焦點：30代精英女拯救40代廢柴男？ 網民痛批「噁心、時代淘汰」

然而，這幕「母性救贖」卻踩中了南韓極其敏感的性別地雷。 批評派（女性主義陣營）紛紛在論壇開火，痛批編劇朴海英「爹味、男權遺毒」，一再把母愛當成拯救落魄男人的萬能鑰匙：

「女性不是男人的陪襯！為什麼男人到了 40 歲，還要被當成需要呵護的小孩？」

「被社會淘汰的老男人，補償是小 14 歲、貌美又能賺錢的女神; 而有能力的女性，創傷補償卻是個年長廢柴？」

「編劇似乎想說：無論多麼微不足道的男人，只要擁有一個能扮演母親角色的優秀女人，就會變得有價值」

「沒想到擁抱戲能拍得這麼噁心」

「擁抱地點甚至是開放型空間的漫畫咖啡廳…」

「《我的大叔》是無肉體的靈魂親近和安慰，《我的出走日記》具氏好歹還有魅力，這部劇到底在演甚麼？ 」

「編劇的感性早就被時代淘汰了！」



力挺派反擊：比床戲更細膩！「朴海英真的很懂安慰人」

不過，亦有大批死忠劇迷與正方網民站出來護航，認為這一幕是超越常規羅曼史的「神仙救贖」：

「一個從小沒感受過母愛的女人，長大後用母親般的力量包容愛人，這幕看完真的很有安全感、心情很好！」

「比起膚淺的吻戲或床戲，更顯得溫暖且情感濃烈」

「那一刻恩雅變成了她一直想成為的『有力量的母親』ᅲᅲ這絕對是年度最佳名場面！」

「恩雅真的是個有力量的女人」

「朴海英編劇真的太懂怎麼治癒人心了」

「太喜歡了，這種成為彼此慰藉的關係」



無論戲外如何唇槍舌戰，這部探討現代人自卑與救贖的作品無疑已經賺足了話題。 妳覺得這場「掀衣擁抱」是編劇對失敗男人的過度憐憫，還是男女主角之間跨越年齡、最純粹的靈魂治癒呢？

《努力克服自卑的我們》每週六日播出，第10集將於今晚公開，海外由Netflix同日上線。



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