「媽，我結婚了」崔真實女兒婚禮播媽媽生前畫面，外婆淚崩，哥哥代父母陪嫁全網哭翻

她是老韓劇迷一定記得的名字——崔真實。 90年代紅遍全韓國的國民女星，2008年因不堪憂鬱症與惡意謠言選擇離開人世，留給無數劇迷無限唏噓。 16日，她的女兒崔俊喜熙結婚了，婚禮現場的影片曝光，讓許多人跟著紅了眼眶。

崔俊喜在17日於個人社群平台公開婚禮現場照片與影片。 畫面中她穿著純白婚紗，與穿著淡紫色韓服的外婆親密地挽著手，兩人笑得燦爛。 但另一段影片卻捕捉到，外婆在典禮中忍不住低下頭，頻頻用手拭淚，一旁的外孫、也就是俊喜的親哥哥崔煥喜，默默伸手輕拍外婆的背安撫，畫面既溫馨又讓人心酸。



崔俊喜與外婆過去曾因家庭糾紛鬧上新聞，甚至傳出外婆報警指控她侵入住處，當時外界一度認為祖孫關係破裂。 也因此，婚禮前不少網友猜測外婆可能不會出席。 但崔俊喜在婚禮前就親自發文打臉：「外婆當然有來，這是開心的一天，請停止亂猜。」婚禮照片曝光後，祖孫倆的親密互動也證明了感情依舊。

婚禮中最催淚的環節是現場播放了已故母親崔真實與父親趙成珉生前的影像，搭配字幕寫著：「和父母一起生活的時候，我們到底有什麼好委屈的呢？ 長大後才明白，我們的童年是他們用盡全力守護的堡壘。」這段話讓全場賓客忍不住落淚。



崔俊喜16日在首爾江南區某飯店與大11歲的非演藝圈男友完婚。 婚禮司儀由知名搞笑藝人曹世鎬擔任，而她的親哥哥崔煥喜則代替已故的父母，全程陪在妹妹身邊，負責接待與引導。 父母雖然不在，但外婆與哥哥的陪伴，讓這場婚禮充滿了愛與淚水，也讓外界看到這個走過風雨的家庭，最終迎來了溫暖的團聚。

憑藉《星夢奇緣》、《玫瑰戰爭》、《好女人壞女人》等熱門韓劇紅遍亞洲的崔真實經歷坎坷，曾經與日本職棒選手趙成珉於2000年結婚，因此息影，育有2名子女。 之後在2002年10月因為家庭暴力，崔真實懷孕被推落樓梯，而在2004年9月離婚。 2008年5月崔真實的兩名子女依照當地的戶籍法改隨母姓。 在2008年因不堪網路謠言與憂鬱症所苦，選擇結束生命，享年39歲。 她的離世留給一對兒女與母親無限遺憾。其弟崔真永亦為演員，2010年3月29日自殺身亡，得年39歲。 2013年1月6日，其前夫趙成珉被發現在家自殺身亡。



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