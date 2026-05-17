《21世紀大君夫人》收視 13.8% 完美收官！邊佑錫「自廢王位」攜 IU 變平民放閃，戲外「辱韓風波」逼劇組緊急道歉！

由 邊佑錫 與 IU（李知恩） 主演的 MBC 話題爆款劇《21世紀大君夫人》昨晚播出最終回，全國收視率狂飆至 13.8%（首都圈 14.1%），最高瞬間更衝上 16.1%，強勢橫掃週六全時段冠軍！不過，雖然戲裡迎來 Happy Ending，戲外卻因「歪曲歷史」陷入全民圍剿，被輿論譏諷為形式上的「自賣自誇」式收官。

結局速遞：邊佑錫霸氣「自廢王位」！攜手 IU 回歸平民高調放閃

昨晚大結局中，理安大君（邊佑錫 飾）登基後做的第一件事，便是廢除淪為維護權力手段的皇室。 此舉引來國務總理閔鄭祐（魯尚炫 飾）等既得利益者瘋狂打壓，甚至企圖切斷預算逼他就範。 儘管面臨重重阻礙，理安大君為了那些因階級身分而失去翻身機會的無數底層民眾，依然堅守原則、絕不妥協。 最終，廢除皇室的公投在全民支持下高票通過，理安大君找回本名「李完」，與愛妻成熙周（IU 飾）回歸平凡生活，展開甜到蛀牙的新婚日常。



踩歷史地雷！劇組緊急發聲明「低頭認錯」大修正

儘管結局收視封神，但由於之前即位儀式上大君佩戴象徵諸侯國的「九旒冕冠」而非自主國家皇帝（國王）的「十二旒冕冠」、全場喊「千歲」而非「萬歲」，以及茶道中國化等細節，被韓國網民怒轟是順應中國的「東北工程」自降國格（註：原為中國將高句麗等納入中國史之項目，現被韓國人通稱中國試圖將現有領土內歷史一律歸為中國史的歪曲行為）。



眼見民怨難平，製作團隊於昨日傍晚在官網發表道歉聲明，低頭認錯，表示未能仔細審視朝鮮禮法的歷史演變，正以沉重的心情接受觀眾指正。 目前，MBC 電視台已急急腳在重播中將「千歲」聲音全面消音，包含 VOD、串流平臺（OTT）甚至是即將出版的實體劇本集，全都面臨「大刀闊斧」的修正工作。

主演群感性殺青！IU 難忘遊艇初吻、邊佑錫不捨犧牲

隨著劇集落幕，官方也釋出主演們的殺青感言。 IU 透露最難忘和理安大君在射箭場初遇及遊艇初吻：「一開始看到劇本有趣就很想接拍，能和這班有趣的夥伴培養出深厚感情，真的很有福氣。」



邊佑錫 則最愛誕日宴的宮中初遇：「飾演李完讓我領悟到，為了珍重的人做出犧牲是怎樣的心情。」



魯尚炫 對跳華爾茲和私下玩遊戲的時光念念不忘; 孔升妍 則坦言對著熟睡的小演員唸出「守護你竟如此艱難」的台詞時，內心最為觸動。



《21世紀大君夫人》現已在 Disney+ 獨家全集上線，雖然在細節上有所爭議，但不得不說，「大君夫婦」最後回歸平凡的甜蜜畫面，還是安慰了不少劇迷的心啊！「廢除君主制」這一反轉結局，有成功挽回妳對這部劇的評價嗎？

▽大結局甜蜜回顧：



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞