IU 迎 33 歲生日大方豪捐 3 億！聯名粉絲送愛心，今晚《21世紀大君夫人》大結局有望再創紀錄

韓國國民天后IU（李知恩） 迎來滿 33 歲生日，向來愛心不落人後的她，再度展現豪氣且溫暖的善舉。 所屬經紀公司 EDAM 娛樂今日（16 日）對外宣布，IU 在生日當天低調捐出了高達 3 億韓元 的善款，將愛心散播給全韓國多個弱勢群體，消息曝光後讓全網讚爆：「這才是真正的頂流巨星！」

每年重要日子都不忘行善的 IU，這次同樣延續傳統，以結合了自己與官方粉絲俱樂部「UAENA」的名義 「IUAENA」 進行聯合捐款。 這筆高達 3 億韓元的善款分工極其細膩：首先向首爾峨山醫院挹注 1 億韓元，其餘 2 億韓元則平均分撥給「同行孩子們」、「詢問長者安好的牛奶快遞」、「韓國未婚母家庭協會」及「溫暖的同行」等公益團體，



這筆基金將用作資助面臨經濟困難的重大疾病患者、支援兒童青少年文化教育、關懷獨居長者關懷、扶持弱勢未婚媽媽家庭，以及為身心障礙者購置尖端輔具，貼心程度考慮到社會每一個角落。 IU 本人也在官方 X（前Twitter）大方po出捐款證書，並感性留言：「為了讓某個人的今天，能變得更溫柔一點。」 字裡行間充滿療癒力量。



누군가의 오늘이 조금 더 다정해질 수 있도록 pic.twitter.com/7nyfdmLWnb — 아이유(IU) (@_IUofficial) May 16, 2026

事實上，這已經是 IU 本月第二度大方解囊。 在剛過去不久的有五月韓國兒童節，她就已經搶先為兒童與青少年捐贈了 1 億韓元。 不論是出道紀念日、歲末年初還是自己的生日，IU 總是用「億元起跳」的數字默默行善，多年來雷打不動的堅持，讓她成為韓娛圈公認的「捐款天使」。



除了戲外善心爆棚，IU 在戲裡的表現同樣引爆全韓熱潮！她與 邊佑錫 主演的 MBC 宮廷大作 《21世紀大君夫人》將在今晚迎來最終回（大結局）。 昨晚第 11 集才剛創下 13.5% 的收視新高，劇中成熙周（IU 飾）在火海中救夫的震撼演技，更被網民封為「演技教科書」。 今晚大君夫婦能否手撕反派、順利改寫王室歷史？ 海外觀眾絕對不能錯過 Disney+ 的獨家同步更新！



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