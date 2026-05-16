寫悔過書有什麼用！《加油吧威基基》孫承源出獄後再爆酒駕爭議，累犯達「第五次」再掀熱議

因第五次酒駕被查獲的演員孫承源，檢方求處有期徒刑4年。他過去曾因酒駕入獄，沒想到出獄後仍再度酒後駕車，甚至在宣判前還被發現無照開車。

14日首爾西部地方法院開庭時，檢方指出，他去年11月在首爾江邊北路以酒測值0.16%以上的狀態逆向行駛約2分鐘後遭逮捕，已遠超過吊銷駕照標準0.08%。

調查期間，他被指控謊稱「代駕中途離開」，並要求當時交往的女友刪除行車紀錄器資料，涉嫌妨礙調查。雖然他曾向法院提交悔過書並表示戒酒，但在宣判前6天又被發現無照駕駛，從江南論峴洞一路開車至龍山漢南洞的酒吧。



他2018年也曾因酒駕肇逃被判刑1年6個月，是韓國首位適用「尹昌浩法」（針對酒駕肇事加重處罰的修法）的藝人，服刑後被判定為5級戰時勤勞役並免除兵役。如今累犯第五次酒駕曝光，也讓外界認為幾乎已無復出可能。本案一審宣判將於6月11日下午2點進行。



而孫承源過去曾在《青春時代》系列中，與朴恩斌有不少對手戲，兩人「歡喜冤家」般的互動也受到不少觀眾喜愛；另外他在《加油吧威基基》中飾演民宿CEO之一「奉斗植」，因此廣為人知。



隨著最新消息曝光，也引發韓網熱議，不少網友留言表示：「取消接受毫無意義的悔過書制度」、「這種程度是不是已經是病了」、「戒不了酒就乾脆別開車」、「乾脆待在裡面比較安全」、「已經是習慣問題了」、「太誇張」等。

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