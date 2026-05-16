Apink尹普美 & 王牌製作人Rado 今日大婚！超吸睛「錄音室婚紗照」曝光，Apink、STAYC兩代女團攜手唱祝歌

女團Apink 成員尹普美與知名音樂製作人 Rado，今日於首爾君悅酒店舉行結婚典禮，為長達 9 年的熱戀修成正果，正式由偶像情侶升格為恩愛夫妻。

因歌結緣！從「Only One」變成彼此的唯一

普美與 Rado 的緣分始於 2016 年，當時 Rado 為 Apink 打造主打歌《Only One》，兩人因工作擦出愛火，隔年 4 月展開地下情，並於 2024 年 4 月轉為公開戀愛。

去年 12 月婚訊曝光後，尹普美於粉絲官咖上傳親筆信甜蜜告白：「我決定與這位長期陪伴我、無論快樂或動搖都守在身邊的人，攜手走向未來的人生。」





祝歌陣容超狂！兩代女團合體「回娘家」送嫁

婚禮上，除了 Apink 全員出動為好姊妹獻唱外，由 Rado 擔任代表的 High Up 娛樂旗下女團 STAYC 以及新人團 UNCHILD 也將齊聚一堂送上祝福，場面堪比小型 K-pop 盛典。 婚禮司儀則由搞笑藝人金基里擔綱。





婚紗照玩轉「黑白型格」！普美展現優雅人妻美

攝影師在昨日（15 日）搶先釋出兩人的婚紗畫報，完美呈現了「才子佳人」的時尚感。 普美換上優雅婚紗，盡顯成熟美態; 而 Rado 則收起綜藝裡的搞笑形象，換上經典西裝展現帥氣一面。 畫報中不乏兩人在錄音室互動的自然側拍，既浪漫又符合兩人的職業背景，被網民大讚「高級感爆棚」。









愛情事業雙豐收！《淚之女王》演技獲肯定

普美近年事業再登巔峰，除了上月推出慶祝出道 15 週年的粉絲歌曲《15th Season》，在話題劇《淚之女王》中飾演的「羅秘書」亦演技大獲好評。 Rado 作為 High Up 娛樂的靈魂人物，不僅捧紅 STAYC、UNCHILD等團體，在綜藝《玩什麼好呢？ 》中亦展現超強綜藝感。 如今兩人步入人生新階段，外界紛紛送上祝福。

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