「水下戲」全靠演技！朴志訓《菜鳥伙房兵》落水橋段竟是「全乾」拍法，藍幕吊威亞神還原窒息感

tvN新劇《菜鳥伙房兵》本週首播即開紅盤，收視與口碑齊飛！劇中除了表現食物美味，表現難吃的浮誇戲份更是精彩絕倫，甚至出動「戰地級」大場面。 其中一段男主角 朴志訓 被鹹到「墮海」的戲份更在網上瘋傳，但幕後花絮曝光後卻讓網民集體驚掉下巴：原來這場水下戲，竟然一滴水都沒有！

劇情速遞：地獄廚房新兵報到！一碗湯鹹到「墮入深淵」

《菜鳥夥房兵》講述新兵姜成宰（朴志訓 飾）被分配到到偏遠的江臨哨所擔任夥房兵，偶然獲得了意想不到的能力，夢想成為夥房兵中的傳說。 該哨所的食堂正處於暗黑時期，由一心只想健身退伍的尹東賢（李洪耐 飾）掌廚，每餐都是災難。



首集中，姜成宰初嚐前輩做的熱湯，瞬間被鹹到懷疑人生，狂奔找水時意外絆倒，鏡頭一轉他竟在幻覺中掉進深不見底的水潭，掙扎窒息的真實感令觀眾隔著螢幕都覺得透不過氣。 這段「鹹湯裡潛泳」的無厘頭戲份迅速在網上傳播開，成為首播最高亮點之一。



幕後解密：吊威亞「乾遊」全靠演技 導演激讚：你是第一名！

就在網民讚嘆水下攝影技術精湛時，劇組公開了拍攝真相：這場戲竟是在陸地上的藍幕前完成的！朴志訓懸掛在威亞吊繩上，全憑強大的肢體控制力與表情，精確模擬出水中的「隨波擺蕩」與「缺氧窒息感」，向上浮潛的動作亦是透過威亞配合完成。 導演喊cut後忍不住激讚：「你是水中游泳演得最棒的一位！」



▽影片已定位4分40秒：





網民後知後覺：重看才發現衣服根本沒濕！

花絮曝光後，韓國討論區瞬間炸開了鍋，網民紛紛笑指：「朴志訓的肢體控制力真的好強」、「演技真的太神，連窒息的微表情都好逼真！」、「完全被騙到了，重看才發現他頭髮和衣服都是乾的」XD



下集預告：北韓神祕客驚現 「最難吃食材」大挑戰

隨著劇情推進，下集將迎來更大危機！一名北韓男子離奇昏迷擱淺在海岸，竟驚動國會議員視察。 姜成宰被委派「不可能的任務」——必須用軍中公認最難吃的食材做出美味料理招待貴賓！究竟他會如何「化腐朽為神奇」？ 《菜鳥伙房兵》每週一二播出，海外由HBO Max同步上線！



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