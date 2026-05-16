《菜鸟伙房兵》第3集先公开！朴志训换上伙房兵制服登场，尹敬浩突喊「紧急情况」气氛急转，收视能否再创高备受期待

最近的热播剧真的都很厉害！朴志训、尹敬浩、韩东希、李洪耐、李相二主演的《菜鸟伙房兵》大家跟上了吗？

《菜鸟伙房兵》改编自同名网路漫画，讲述一位用菜刀代替枪、用围裙代替子弹带的伙房兵，踏上拯救人生的征程，最终成为传奇的军事喜剧。第2集全国平均收视 6.4%、首都圈 6.7%，再度刷新自身最高纪录，话题与收视表现同样持续攀升，热度相当亮眼。



在第2集中，姜成宰（朴志训 饰）因制作「海胆紫菜汤」意外导致大队长白春益（郑雄仁 饰）晕倒，一度被军事警察带走调查，不过后续真相揭晓，其实是对方的「紫苏粉过敏」引发休克事件，剧情反转也让紧张感与趣味性同时升温。没想到大队长反而对料理赞不绝口，甚至形容「看见了天堂」，而中队长黄锡浩（李相二 饰）虽提出调职建议，但姜成宰仍坚持留在伙房兵岗位不动摇，展现更明确的成长与决心。



为了说服中队长，他甚至挑战制作炸猪排，但没想到中队长不喜欢炸猪排，也因任务失败导致系统状态消失，让角色再度陷入危机，也让观众更加好奇他是否能突破困境，走向真正的「传奇伙房兵」之路。



第3集先公开片段中，姜成宰（朴志训 饰）正式换上伙房兵制服登场。尹东弦（李洪耐 饰）看到他在空中操作系统时忍不住疑惑问道：「你刚才在干什么？手指在空中晃来晃去？」姜成宰则随口带过，而尹东弦也笑著回应「看来你军队生活适应得挺快的！」没想到下一秒朴宰英（尹敬浩 饰）突然冲进厨房大喊「紧急情况」，气氛瞬间急转，也让人好奇下一集到底会发生什么事。



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