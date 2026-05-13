林智妍 × 許楠儁《我的王室死對頭》太強了吧！開播首週直接衝上 Netflix 全球冠軍，後續劇情也讓人更期待

由林智妍、許楠儁主演的《我的王室死對頭》不只收視表現亮眼，在 Netflix 的成績也超狂，開播首週就衝上全球榜冠軍。

根據 Netflix 官方網站 Tudum 於13日公布的 Netflix TOP 10 榜單，《我的王室死對頭》在4日至10日期間累積390萬觀看次數（以總觀看時數除以作品總時長計算），直接登上全球非英語影集第1名，開播首週就交出超亮眼成績。



此外，該劇也成功打進韓國、日本、菲律賓、泰國、希臘、巴西、墨西哥等共 44 個國家的 TOP 10，再次證明超強全球人氣與話題熱度。

8日首播的《我的王室死對頭》講述朝鮮時代最惡妖女穿越到21世紀後，附身到無名女演員「申瑞霜」身上，並與性格極端的財閥「車世界」（許楠儁 飾）展開一段像戰爭般激烈的愛情故事。



尤其林智妍在劇中穿梭於古裝、喜劇與浪漫愛情之間的演技表現，更成為開播後最受好評的亮點之一。她與許楠儁從互看不順眼到逐漸產生曖昧情愫的火花，也讓不少觀眾直呼越越看越上癮。



而第2集後段更讓劇情直接衝上高潮！就在兩人氣氛逐漸變得曖昧時，與過去害死申瑞霜的男人長得一模一樣的崔門道（張勝祖 飾）突然現身，瞬間讓氣氛急轉直下。尤其結尾更揭曉，原來300年前救下申瑞霜的人，竟然就是與車世界長得一模一樣的男人，也讓三人跨越前世今生的命運糾葛正式浮上檯面，讓觀眾更加期待後續發展。



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