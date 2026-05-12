朴志訓退伍回歸成績太狂！新劇《菜鳥伙房兵》化身傳奇軍中廚神，首播收視飆破5.8%

朴志訓主演的 tvN 全新韓劇《菜鳥伙房兵》從首播開始就創下高收視，正式點燃人氣熱潮。

根據韓國收視調查公司尼爾森韓國於12日公佈的數據，昨天首播的tvN月火劇《菜鳥伙房兵》第1集，全國平均收視率達5.8%，首都圈6.2%。相比前一檔作品《柔美的細胞小將3》以2.5%收官，本劇收視足足暴增超過3%，收視&話題度從開播就相當驚人！





該劇改編自同名網漫，講述二等兵姜成宰（朴志訓 飾）成長為傳奇伙房兵的故事，是一部軍事奇幻題材作品。這也是憑藉電影《王命之徒》晉升千萬演員行列的朴志訓時隔許久的電視劇回歸作品，因此更加備受關注。





首集中，描寫了主角姜成宰被分發到江臨哨所後，首次接觸料理器具的過程。成為即將退伍的前輩尹東賢（李洪耐 飾）後任的姜成宰，突然看見出現在眼前的遊戲狀態視窗與任務系統，並開始學習料理技能的獨特韓劇題材。軍隊＋料理＋遊戲系統的設定超新鮮，也讓不少觀眾直呼：「根本是韓劇版升級打怪！」



目前《菜鳥伙房兵》每週一、二晚間8點50分，透過TVING與tvN播出，海外由HBO Max上線。



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