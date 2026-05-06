金宣虎終於回歸綜藝！《Bonjour麵包店》化身咖啡師療癒長輩，親曝心情：真的很幸福也很有意義

等了好久！終於可以在綜藝中看到金宣虎，也很期待他和車勝元、金喜愛、李基澤之間的化學反應會擦出什麼火花！

全新綜藝《Bonjour麵包店》由車勝元、金喜愛、金宣虎、李基澤出演，以寧靜鄉村中的韓國首間「銀髮族甜點咖啡廳」為背景，講述懂得人生滋味的長者，與麵包店成員透過甜點交換溫暖與療癒的故事。



節目中金宣虎以咖啡師身份登場，展現親切又溫柔的「國民孫子」魅力，用自然的笑容與互動慢慢打開長輩們的心，讓一杯咖啡也變成帶有溫度的陪伴。這次也剛好是他在爭議後首次公開亮相，先前因家族法人相關議題引發關注，他已透過所屬公司說明並致歉，並表示已進行相關調整與處理。



金宣虎在發佈會上說：「這是一個可以跟長輩彼此療癒的節目，所以對我來說真的很有意義，也拍得很認真。」他提到，拍攝時始終以「讓長輩成為主角」的心態投入，每一刻都盡力做到最好。

他也補充：「為了讓他們感受到幸福，我們每個瞬間都很用心完成，看著大家一起把作品完成，其實真的很幸福。就算因為演出不在現場，也還是希望節目可以順利進行，大家都辛苦了。」



製作人金蘭珠作家則分享，一開始長輩其實有點害羞，不太確定自己能不能走進麵包店，但因為金宣虎主動靠近、自然打招呼互動，慢慢讓大家放下距離感，也讓整個氛圍變得更溫暖。金喜愛也忍不住稱讚他：「原本以為他比較溫和內斂，但實際合作後發現其實很有領導力，也很可靠。」



而《Bonjour麵包店》將在5月8日公開，大家可以期待一下這檔治癒系綜藝啦！

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