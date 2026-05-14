实力派的碰撞！！金伦奭＋金宣虎首度合作奇幻新剧《议员大人保佑》上演「鬼魂政治家」的复仇者联盟

tvN 全新韩剧《议员大人保佑》由刚凭藉《未知的首尔》荣获百想大赏导演奖的朴信宇执导，改编自同名人气网路小说，讲述成为鬼魂后回到过去的「政治满级」国会议员具英镇（金伦奭 饰），以及对政治一窍不通的9级公务员车载林（金宣虎 饰），两人彼此「保佑」、共同开创命运的灵魂同盟计画。

怀抱各自目的、朝政治核心奔跑的两个男人，将展开一场「同床异梦」的人生重启故事，预计带来与众不同的趣味与痛快感。



以《未知的首尔》荣获第62届百想艺术大赏导演奖，并透过《虽然是精神病但没关系》等作品展现细腻又感性的执导风格的导演朴信宇，将与执笔《认罪之罪》的编剧权宗官携手合作，为作品挂上了最优质的保证。



尤其是超强实力派的演员组合，更引发外界高度关注。把人生奉献给政治的「已死权力者」，以及对政治毫无兴趣的「活著的青春」，两个男人之间奇妙的搭档合作，也让金伦奭与金宣虎的首次共演更加令人期待。

金伦奭将饰演化为鬼魂、回到过去展开复仇的「政治满级」国会议员具英镇。他是一位六连任国会议员，认为政治不是常识，而是计算；不是信念，而是布局。作为政坛操盘手、曾位於权力核心的具英镇，最终卷入贪污事件并结束生命。成为鬼魂后回到过去的他，为了重启人生，与车载林携手，再次奔向政治中心。以深厚演技实力建立独特表演世界的金伦奭，将如何诠释成为鬼魂的政治人物，也令人好奇。



金伦奭表示：「能与优秀的演员和工作人员一起合作，让我感到非常兴奋。很高兴遇到这么好的作品，我也会全力以赴，希望能为观众留下难忘的余韵。」

金宣虎则将化身被鬼魂政治人物具英镇「钓进」政坛的9级公务员车载林。没有背景也没有野心、只是努力撑过每一天的年轻人车载林，人生目标只是平凡生活。然而当鬼魂政治人物具英镇出现在他的人生中后，一切开始产生意想不到的剧变。成为具英镇「分身」的车载林，踏入激烈政治世界后将展现难以预测的活跃表现，而金宣虎的演技也备受期待。



金宣虎表示：「能和尊敬的演员们一起透过这么好的作品合作，真的非常荣幸。我很喜欢原作，剧本也很有趣，拍摄现场气氛也很好，所以已经开始期待作品最终呈现的模样。我会努力准备，以更好的面貌向大家问候，请大家多多期待。」

为了复仇而行动的鬼魂政治人物，以及为了生存而奔波的年轻人，两人彼此「保佑」展开的奇妙同行，究竟会带来什么样的改变，金伦奭与金宣虎将展现出的化学反应，也比任何时候都更加令人期待。《议员大人保佑》预计於 tvN 播出。

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