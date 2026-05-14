韓劇男神李鐘碩+《怪物》編劇+《當你沉睡時》導演，神級組合醞釀新劇《樂園》

男神李鐘奭（李鐘碩）可能要回歸啦！最近演藝圈盛傳他有望接拍備受矚目的新劇《樂園》，消息一出立刻讓粉絲們超激動。

根據韓媒《日間體育》報導，李鐘奭的經紀公司已經低調證實：「《樂園》確實是我們收到的最新劇本提案之一，目前正在積極討論中。」雖然還沒正式說「確定接演」，但光是進入候選名單，就夠讓劇迷期待了。

《樂園》可以說是來頭不小，編劇正是當年憑懸疑神劇《怪物》（申河均、呂珍九主演）一戰成名的金秀珍作家，睽違5年終於推出新作，品質肯定有保證。 導演很可能由和李鐘奭合作過《當你沉睡時》、《黑話律師》的吳忠煥導演執導，兩人默契超好，這次如果再次合體，絕對是品質保證的黃金組合。



《樂園》主要描述記者姜致英和警察車正元，兩人因一起難以置信的案件糾纏在一起，攜手揭開那些被悄悄藏起來的驚人真相。 懸疑、追兇、暗黑祕密，完全是金秀珍作家最擅長的風格。李鐘奭收到的角色是劇中男主角—記者「姜致英」，角色設定超帶感，原本只是普通記者，卻意外被捲入一樁超乎想像的巨大事件，為了追出被層層掩蓋的秘密與真相，一步步走進危險深淵。



目前《樂園》還在前期籌備階段，光是李鐘奭+吳忠煥導演+金秀珍編劇這個組合，就已經讓網友暴動：「拜託一定要接！」、「《當你沉睡時》是我的最愛，好想再看他們合作！」、「這陣容太夢幻了吧！」

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