才播两集就封神！《我的王室死对头》林知衍「恶女附体」搞笑到失控，网笑：好久没看剧看到岔气

SBS金土剧《我的王室死对头》才播两集，收视跟OTT成绩就同时暴冲！剧情设定朝鲜时代的恶女灵魂，意外附身在现代无名女演员身上，加上林知衍的搞笑演技，还有跟许楠儁之间的「相爱相杀」，开局就话题满满。

▲才播两集就冲到5.4%，OTT反应更猛

这部剧在8日首播，9日第二集就刷新自身最高收视。 根据尼尔森韩国10日公布的数据，第二集全国收视率达到5.4%，比第一集的4.1%还整整涨了1.3个百分点。截至10日《我的王室死对头》已经拿下Netflix韩国TOP10系列冠军，直接打败《Girigo：夺命许愿》！根据11日全球OTT排名网站FlixPatrol，这部剧在Netflix电视秀类别冲上全球第二。 除了韩国之外，玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、香港、印尼、巴拉圭、越南等总共24个国家/地区都拿下第一名，美国也连续两天打进TOP10。



▲从朝鲜恶女到无名演员，林知衍搞笑演技被赞「神附体」

《我的王室死对头》讲述朝鲜时代的惊世恶女「姜团心」的灵魂，附身在现代一名恶棍般的无名演员「申瑞霜」身上，跟被称为「资本主义怪物」的恶质财阀「车世界」之间，展开一场像战争一样的恋爱故事。



林知衍一人分饰两角：一个是在朝鲜喝下毒药死掉的姜团心，另一个是300年后、2026年在拍戏现场醒来的申瑞霜。 古装、喜剧、动作、爱情全部塞在同一个角色里面，几乎等於一人分饰两角。



播出后网友反应超热烈：「真的好好笑，林知衍太会演了」、「林知衍像被神明附体，整个飞起来」、「角色很立体又会演，等下一集等不及了」。 尤其那句「你敢用那张脏嘴乱说话吗」的台词，还有申瑞霜跟车世界的「丢花大战」，在各大论坛被疯狂转传。 网友纷纷留言：「好像在看在看林知衍的魔术秀」、「搞笑演技真的很难，但她演得超好笑又好看」、「好久没看剧看到笑出声音了」。

▲许楠儁「嫌恶化学反应」发威，20%收视发言被翻出来

许楠儁饰演嵯一集团会长车达洙的孙子、第三代财阀车世界。 这个角色被称为资本主义的怪物，跟掉到现代的申瑞霜从第一次见面就杠上。 两人从误会和巴掌开始的关系，在警戒与交易之间发展出「嫌恶CP」的特殊化学反应。



许楠儁在制作发布会上提到跟林知衍的搭档，直呼「超赞的」，还说「这是我人生中数一数二的程度」。 他很有自信地说：「CP感我有信心。」被问到预测收视率时，他更放话：「拍得太有趣了，成绩应该会很好，最高收视率我觉得会超过20%。」林知衍也保证说：「大家完全融入剧情，CP感绝对可以期待。」



第二集中，申瑞霜的现代适应记进度飞快。 她主动要求车世界把自己留在身边但被拒绝，回到考试院后跟外婆相遇。 她在客串拍摄现场的「霸凌爆料影片」以「禧嫔附身梗」的方式爆红，意外获得知名度。 后半段，申瑞霜看到黑山羊汤想起被赐药的创伤陷入危机，车世界出手相救，也为两人的关系埋下转折。

SBS金土剧向来产出过《模范计程车》、《财阀X刑警》、《热血司祭》、《来自地狱的法官》、《好搭档》等多部热门作品。 《我的王室死对头》虽然才刚开播，但已经同时写下收视上涨、Netflix韩国冠军、全球第二的成绩，成为新一波备受期待的黑马。

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