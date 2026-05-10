《我的王室死對頭》第2集收視再攀升！「朝鮮惡女」林智妍21世紀生存記超爆笑，竟與許楠儁、張勝祖糾纏300年？

現在週末越來越多部劇要追了！《我的王室死對頭》真的超爆笑，大家有開始追了嗎？

由林智妍、許楠儁主演的SBS新劇《我的王室死對頭》才播到第2集就成功掀起熱議！9日播出的最新一集中，「朝鮮惡女」申瑞霜（林智妍 飾）正式展開21世紀生存記，收視也從首集4.1%上升至5.4%，氣勢持續看漲。



劇中，申瑞霜因過去被賜毒酒的陰影惡夢驚醒，為了活下去主動向車世界（許楠儁 飾）提出合作，沒想到卻被對方冷淡拒絕。即使如此，申瑞霜依舊憑著超強適應力一路大鬧21世紀，不只霸氣教訓偷拍犯、整頓考試院惡鄰居，誇張又直接的反應也讓觀眾笑翻。



而申瑞霜的「隱藏才能」也開始全面爆發！她先因一段爆料影片意外掀起「禧嬪附身迷因」熱潮，瞬間成為網路話題人物。之後到購物台打工時，更靠著過去在御膳房練出的超強刀工，把菜刀賣到完售；接著又用流利中文推銷教材，甚至靠一段超帥武術表演，把維他命飲料全部賣光，直接晉升「完售ACE」，連車世界都開始慢慢被她吸引 XD



就在兩人氣氛逐漸變得曖昧時，與過去害死申瑞霜的男人長得一模一樣的崔門道（張勝祖 飾）突然現身，瞬間讓氣氛急轉直下。尤其結尾更揭曉，原來300年前救下申瑞霜的人，竟然就是與世界長得一模一樣的男人，也讓三人跨越前世今生的命運糾葛正式浮上檯面，讓觀眾更加期待後續發展。



隨著收視再攀升，韓網友也紛紛表示：「感覺會一直往上走」、「很有趣，希望大家多多收看」、「角色很立體，演員們演技很好，很期待下週」、「林智妍演技真的很好，被她迷住了」、「整體的搞笑風格是我喜歡的」、「在 Netflix 看了，真的是我想要的電視劇ㅠㅠ」、「昨天和媽媽一起看了，覺得很有趣」、「週末劇都在看呢！這部最有趣」等，好評不斷！

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