【多圖】《我的王室死對頭》舉行製作發表會！林智妍、許楠儁、張勝祖同台亮相，穿越喜劇×反派羅曼史引關注
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【多圖】《我的王室死對頭》舉行製作發表會！林智妍、許楠儁、張勝祖同台亮相，穿越喜劇×反派羅曼史引關注

韓劇   2026年5月8日   星期五13:22   Yuan  

張勝祖、林智妍、許楠儁（封面圖源：TVDaily）

SBS新劇《我的王室死對頭》於7日下午舉行製作發表會，當天導演韓兌燮與演員林智妍、許楠儁、張勝祖、金玟錫、李世熙等人一同出席，為新劇宣傳造勢。

金玟錫、林智妍、許楠儁、張勝祖、李世熙（圖源：TVDaily）

林智妍
林智妍（圖源：TVDaily）林智妍（圖源：TVDaily）林智妍（圖源：TVDaily）

許楠儁
許楠儁（圖源：TVDaily）許楠儁（圖源：TVDaily）

張勝祖
張勝祖（圖源：TVDaily）張勝祖（圖源：TVDaily）

金玟錫
金玟錫（圖源：TVDaily）金玟錫（圖源：TVDaily）

李世熙
李世熙（圖源：TVDaily）李世熙（圖源：TVDaily）

許楠儁、林智妍
許楠儁、林智妍（圖源：TVDaily）

張勝祖、林智妍、許楠儁
張勝祖、林智妍、許楠儁（圖源：TVDaily）

《我的王室死對頭》將於今日播出，劇情講述被朝鮮惡女靈魂附身的無名演員「申瑞莉」（林智妍 飾），與被戲稱為「資本主義怪物」的財閥「車世界」（許楠儁 飾）相遇後，兩位宛如童話反派般的人物，展開一段相愛相殺的浪漫故事。海外觀眾可在Netflix同步收看。
（圖源：SBS《我的王室死對頭》）

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