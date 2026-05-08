【多圖】《我的王室死對頭》舉行製作發表會！林智妍、許楠儁、張勝祖同台亮相，穿越喜劇×反派羅曼史引關注

SBS新劇《我的王室死對頭》於7日下午舉行製作發表會，當天導演韓兌燮與演員林智妍、許楠儁、張勝祖、金玟錫、李世熙等人一同出席，為新劇宣傳造勢。

林智妍



許楠儁



張勝祖



金玟錫



李世熙



許楠儁、林智妍



張勝祖、林智妍、許楠儁



《我的王室死對頭》將於今日播出，劇情講述被朝鮮惡女靈魂附身的無名演員「申瑞莉」（林智妍 飾），與被戲稱為「資本主義怪物」的財閥「車世界」（許楠儁 飾）相遇後，兩位宛如童話反派般的人物，展開一段相愛相殺的浪漫故事。海外觀眾可在Netflix同步收看。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞