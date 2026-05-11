《Bite Me Sweet》激战白热化！尹施允见证东南亚糕点师 x 韩国男神火花四溅，第三关「残酷淘汰制」引爆泪崩现场！
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《Bite Me Sweet》激战白热化！尹施允见证东南亚糕点师 x 韩国男神火花四溅，第三关「残酷淘汰制」引爆泪崩现场！

综艺   2026年5月11日   星期一14:37   Sani  

（封面图源：Viu Original 《Bite Me Sweet》）

Viu Original原创韩国真人骚《Bite Me Sweet》战况越演越烈！节目由「面包王」尹施允担任主持，邀请5位东南亚星级糕点师，与5位韩国新晋男星组成「限定拍档」，利用韩国在地食材挑战创意甜品。 最终胜出组将获得「神级奖励」——远赴新加坡开设 「BITE ME SWEET」期间限定店，将节目中的梦幻滋味带到现实！

感情升温！「缪思男神」带路展开浪漫特训

经历了「韩国甜心」与「暧昧与包馅」两个任务后，5 组拍档的默契早已拉满。 为了备战最复杂的第三关任务「你和我的季节」，男神们纷纷带领拍档展开惊喜行程：

李世温带露碧塔（印尼雅加达）同游仁川传统市场和冬季的大海、分享童年回忆，认证彼此初见面时的「冷静冬日感」。 成升河带珍妮查（泰国曼谷）重返他曾兼职的咖啡厅，亲手调制五味子饮品，更一起逛手作花店、拍大头贴，简直是「公费拍拖」！
（图源：Viu Original 《Bite Me Sweet》）
（图源：Viu Original 《Bite Me Sweet》）

车柱完和琳琳（马来西亚吉隆坡 ）挑战手作陶艺，让琳琳大展装饰天赋。 裴民基亲自下厨为谢茜嘉帕奈（菲律宾甲米地）制作一桌韩式住家菜，深度讲解「五方色」及各种食材在韩国文化中的含义。 任成均则带著余巧琳（香港）浪漫露营，一起品尝烤棉花糖和烤番薯，在菊花茶香中激发创作灵感。
（图源：Viu Original 《Bite Me Sweet》）
（图源：Viu Original 《Bite Me Sweet》）
（图源：Viu Original 《Bite Me Sweet》）

残酷赛制！第一回合即有两组要「熄灯离场」

第三个任务破天荒采取「三回合连续淘汰制」，每一步都如履薄冰。 选手们各出奇谋，将与拍档的情感流动融入甜品：

露碧塔以「马格利酒慕斯」纪念昨日约会，搭配芒果焦糖，多层次的甜味象徵世温的温暖。 珍妮查选择五味子、玄米脆片等传统食材，还用椒盐蛋卷表达升河冷静的气质，十分用心。
（图源：Viu Original 《Bite Me Sweet》）

琳琳制作艾草「月亮蛋糕」，装饰两只小熊寓意两人跨海相遇，巧思满分。 谢茜嘉以甜米露、炒米、糖渍梨为基底，用「冬季」主题回味两人害羞的初次见面。 巧琳则用酥脆的菊花达克瓦兹和滑顺的忌廉果酱营造层次感，诠释出春夏的心动气氛。
（图源：Viu Original 《Bite Me Sweet》）

令人意想不到的是，第一回合竟有两组选手惨遭淘汰，必须亲手关闭料理台黯然离开，其中一位甜品师更在现场瞬间泪崩，场面令人心碎！
（图源：Viu Original 《Bite Me Sweet》）

跨国企划大作！2026 甜品竞技风潮代表

《Bite Me Sweet》是 Viu 与韩国文化产业振兴院（KOCCA）及文体观光部（MCST）深度合作的结晶，将东南亚色彩与韩流内容完美融合。 凭藉尹施允的稳定主持与嘉宾们的化学反应，这部作品有望成为 2026 年的年度综艺代表。
（图源：Viu Original 《Bite Me Sweet》）

究竟哪一组拍档能够最终胜出，并前往新加坡开店呢？ 《Bite Me Sweet》即将在本周迎来大结局，观众可以逢星期五晚到Viu收看！

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