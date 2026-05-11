《Bite Me Sweet》激战白热化！尹施允见证东南亚糕点师 x 韩国男神火花四溅，第三关「残酷淘汰制」引爆泪崩现场！

Viu Original原创韩国真人骚《Bite Me Sweet》战况越演越烈！节目由「面包王」尹施允担任主持，邀请5位东南亚星级糕点师，与5位韩国新晋男星组成「限定拍档」，利用韩国在地食材挑战创意甜品。 最终胜出组将获得「神级奖励」——远赴新加坡开设 「BITE ME SWEET」期间限定店，将节目中的梦幻滋味带到现实！

感情升温！「缪思男神」带路展开浪漫特训

经历了「韩国甜心」与「暧昧与包馅」两个任务后，5 组拍档的默契早已拉满。 为了备战最复杂的第三关任务「你和我的季节」，男神们纷纷带领拍档展开惊喜行程：

李世温带露碧塔（印尼雅加达）同游仁川传统市场和冬季的大海、分享童年回忆，认证彼此初见面时的「冷静冬日感」。 成升河带珍妮查（泰国曼谷）重返他曾兼职的咖啡厅，亲手调制五味子饮品，更一起逛手作花店、拍大头贴，简直是「公费拍拖」！





车柱完和琳琳（马来西亚吉隆坡 ）挑战手作陶艺，让琳琳大展装饰天赋。 裴民基亲自下厨为谢茜嘉帕奈（菲律宾甲米地）制作一桌韩式住家菜，深度讲解「五方色」及各种食材在韩国文化中的含义。 任成均则带著余巧琳（香港）浪漫露营，一起品尝烤棉花糖和烤番薯，在菊花茶香中激发创作灵感。







残酷赛制！第一回合即有两组要「熄灯离场」

第三个任务破天荒采取「三回合连续淘汰制」，每一步都如履薄冰。 选手们各出奇谋，将与拍档的情感流动融入甜品：

露碧塔以「马格利酒慕斯」纪念昨日约会，搭配芒果焦糖，多层次的甜味象徵世温的温暖。 珍妮查选择五味子、玄米脆片等传统食材，还用椒盐蛋卷表达升河冷静的气质，十分用心。



琳琳制作艾草「月亮蛋糕」，装饰两只小熊寓意两人跨海相遇，巧思满分。 谢茜嘉以甜米露、炒米、糖渍梨为基底，用「冬季」主题回味两人害羞的初次见面。 巧琳则用酥脆的菊花达克瓦兹和滑顺的忌廉果酱营造层次感，诠释出春夏的心动气氛。



令人意想不到的是，第一回合竟有两组选手惨遭淘汰，必须亲手关闭料理台黯然离开，其中一位甜品师更在现场瞬间泪崩，场面令人心碎！



跨国企划大作！2026 甜品竞技风潮代表

《Bite Me Sweet》是 Viu 与韩国文化产业振兴院（KOCCA）及文体观光部（MCST）深度合作的结晶，将东南亚色彩与韩流内容完美融合。 凭藉尹施允的稳定主持与嘉宾们的化学反应，这部作品有望成为 2026 年的年度综艺代表。



究竟哪一组拍档能够最终胜出，并前往新加坡开店呢？ 《Bite Me Sweet》即将在本周迎来大结局，观众可以逢星期五晚到Viu收看！



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