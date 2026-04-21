Viu原創韓國綜藝《Bite Me Sweet》開播惹關注 香港代表余巧琳夥拍韓星組隊參戰 被封「MZ世代最愛甜品師」

由Viu與韓國文化產業振興院（KOCCA）和文化體育觀光部（MCST）共同打造的Viu Original原創韓國綜藝《Bite Me Sweet》日前盛大登場，該節目是雙方自2024年8月簽訂合作備忘錄後推出的企劃之一，旨在開發融合東南亞特色及具備全球吸引力的優質韓國內容。憑藉堅實的製作團隊與華麗的演出陣容，《Bite Me Sweet》展現了豐富且具深度的文化魅力，有望成為2026年甜品競技風潮的代表作。

節目甫開播更憑藉高品質的創意甜點引發各地「螞蟻人」關注，此外5位男「繆思」和參賽者也被網友極速起底，當中來自香港的余巧琳（Jan）更有「MZ世代的最愛」之稱，有望代表香港衝出國際！現在為你整理節目各大看點，觀眾做完功課即可到Viu緊貼進度。



男明星x甜點師 初見火花四濺

Viu Original原創韓國綜藝《Bite Me Sweet》真人騷由「麵包王」尹施允擔任主持，節目中5位東南亞星級糕點師與5位韓國新晉男星配對成組，運用韓國本地食材及傳統小食，創作全新概念的韓國甜品，最終勝出組合將可在新加坡開設「BITE ME SWEET」期間限定店，把節目延伸至實體店，與觀眾互動！



在第一集中，男謬思成昇河、李世溫、裴民基、車柱完、任成均與甜品師余巧琳（香港）、珍妮查（泰國曼谷）、謝茜嘉帕奈（菲律賓甲米地）、露碧塔（印尼雅加達）、琳琳（馬來西亞吉隆坡 ）進行首次見面並要作出分組；其中印尼代表露碧塔備受注目，這位1995年出生的甜點師是2015年印尼版《我要做廚神》第四季冠軍，其YouTube頻道粉絲更超過120萬，堪稱新一代朱古力女王。



香港代表余巧琳出戰韓國

香港代表余巧琳（Jan）亦不負眾望，以其親切笑容和清新形象迅速成為節目焦點！現年29歲的她畢業於THEi高等教育科技學院，主修廚藝及管理；她在大學時期便創立個人品牌，至今擁有長達11年的甜品製作經驗，過去不但曾與香港麗晶酒店合作，也多次參與大大小小的快閃店項目。



現時Jan是三個品牌的主理人，每月甜點熱銷達800件，業務遍及多個城市，被譽為「MZ世代的最愛」！談到首度登上競技真人騷，她希望透過《Bite Me Sweet》與來自不同國家的甜品師交流創作理念，同時跳出香港、挑戰自我，在更大平台上展示個人作品。

韓國繆思Check List逐個睇

除了幾位參賽者，節目中5位男繆思同樣引發熱話！他們在多名候選人中脫穎而出，難怪各有特色，接下來為你整理他們的簡歷和背景：

成昇河：2000年出生，新生代演員，曾出演《Player 2》等劇集；自認像「甜品費南雪一樣」會根據食材有所變化，擅於與人相處，節目中「年輕擔當」。

李世溫：1995年出生，透過Mnet選秀節目《Produce 101》第二季和 《MIXNINE》打開知名度，現正專注演員事業，曾參演多部網絡劇及短劇，是不可忽視的演藝新星之一。

裴民基：1993年出生，知名模特兒，面試時以現代舞展現個人魅力和跨界才能；雖然外表充滿個性，但他自認外冷內熱：「我看起來強硬有冷漠，但我的內心既溫柔又體貼。」

車柱完：1999年生，原為足球運動員，後轉型模特兒及演員，憑《戀愛至上主義區域》在亞洲迅速竄紅，以「沒有修飾的魅力」打動製作團隊而被選上。

任成均：1996年生，近年參演Wave原創系列《第四次愛情革命》及電影《野黨》等作品；透過網上申請應徵「謬思」，最終成為最後一位追加入圍者。



第三集預告：緊張感升溫

第二集展開了首輪正式競賽，五組需以「繆思」為題創作全新韓國甜品。Viu原創韓國綜藝《Bite Me Sweet》不僅是單純的烘焙競賽，更強調跨文化合作及創意融合，韓國本土食材與東南亞風味碰撞，預期將產生出意想不到的視覺與味覺效果！想知道首輪賽果？觀眾可以逢星期五晚到Viu收看。

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞