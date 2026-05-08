【多图】《我的王室死对头》举行制作发表会！林智妍、许楠儁、张胜祖同台亮相，穿越喜剧×反派罗曼史引关注
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【多图】《我的王室死对头》举行制作发表会！林智妍、许楠儁、张胜祖同台亮相，穿越喜剧×反派罗曼史引关注

韩剧   2026年5月8日   星期五13:22   Yuan  

张胜祖、林智妍、许楠儁（封面图源：TVDaily）

SBS新剧《我的王室死对头》於7日下午举行制作发表会，当天导演韩兑燮与演员林智妍、许楠儁、张胜祖、金玟锡、李世熙等人一同出席，为新剧宣传造势。

金玟锡、林智妍、许楠儁、张胜祖、李世熙（图源：TVDaily）

林智妍
林智妍（图源：TVDaily）林智妍（图源：TVDaily）林智妍（图源：TVDaily）

许楠儁
许楠儁（图源：TVDaily）许楠儁（图源：TVDaily）

张胜祖
张胜祖（图源：TVDaily）张胜祖（图源：TVDaily）

金玟锡
金玟锡（图源：TVDaily）金玟锡（图源：TVDaily）

李世熙
李世熙（图源：TVDaily）李世熙（图源：TVDaily）

许楠儁、林智妍
许楠儁、林智妍（图源：TVDaily）

张胜祖、林智妍、许楠儁
张胜祖、林智妍、许楠儁（图源：TVDaily）

《我的王室死对头》将於今日播出，剧情讲述被朝鲜恶女灵魂附身的无名演员「申瑞莉」（林智妍 饰），与被戏称为「资本主义怪物」的财阀「车世界」（许楠儁 饰）相遇后，两位宛如童话反派般的人物，展开一段相爱相杀的浪漫故事。海外观众可在Netflix同步收看。
（图源：SBS《我的王室死对头》）

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