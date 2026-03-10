柳俊烈爆「10億博150億」！揭演藝圈家族法人「貸款買樓」暴富內幕，李炳憲、黃正音全被點名：不做就是傻瓜？

南韓演藝圈再爆「炒樓」爭議！日前 MBC 時事節目《Straight》以「1人經紀公司，不做的人是傻瓜？」為題，踢爆多位韓星利用「家族法人」名義大規模貸款買樓，再轉手賺取驚人差價的內幕。 其中，男星 柳俊烈 更被指僅投入 10 億韓元成本，便在短短兩年內令資產翻倍跳至 150 億韓元。

柳俊烈的「以債養財」：58 億買入，150 億賣出

節目組實地走訪了位於首爾江南區驛三洞的一棟建築。 該建物樓共計九層（地下兩層、地上七層），於 2022 年以約 150 億韓元成交。 當時的賣家是名為「Deep Breeding」的法人公司，該公司由柳俊烈擔任社內董事，其母親擔任代表理事。

根據節目調查，該法人於 2020 年以約 58 億韓元買入該土地，其中約 48 億韓元（約佔 80%）來自銀行貸款，實際投入資金僅約 10 億韓元。 在拆除舊屋並完成新建後，僅花費 2 年便轉手賣出，獲取了可觀的價差。



專家分析：為何藝人偏愛「家族法人」？

前銀行分行經理在採訪中指出，比起個人身分，以法人名義買房在貸款審核上更具優勢：「銀行會對個人事業者進行評估，但不必對法人進行評估。 法人的貸款利息可被認定為損失與費用，通常能貸到房價的 80%。」節目組將這種利用槓桿債務來累積財富的方式稱為「以債投資（빚투）」。

多位頂級藝人遭點名：李炳憲、黃正音亦在列

除了柳俊烈，節目也列舉了其他類似的法人投資案例。 黃正音曾以家族法人名義貸款 35 億韓元購買新沙洞建築，3 年 7 個月後轉手獲利 50 億韓元。 李炳憲2018 年以法人名義買下楊坪洞 260 億韓元建築（貸款 170 億），3 年後獲利100億。 2022 年，李炳憲再度貸款 190 億，買下玉水洞價值 240 億的建築。



回應遭網民「鞭屍」：嘴上不愛財、實際愛投資？

柳俊烈當時透過經紀公司解釋，設立法人的初衷是為了管理個人收益，原計劃是與朋友們合夥蓋房後進行服裝品牌事業，但因疫情導致計劃告吹才出售。

然而網民並不收貨，翻出他曾自稱「對金錢理財沒興趣」，並努力打造「環保衛士」人設，實際上卻熱衷對環境造成壓力的高爾夫球運動，紛紛斥責其「虛偽」、「人設塌房」。

