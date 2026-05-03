少女時代「孝利秀」真的要出道了！孝淵大逆轉擊敗秀英、俞利奪「主唱」寶座，霸气宣言：葛萊美已是囊中物！

少女時代小分隊「孝利秀」（孝淵、俞利、秀英）正式投入出道企劃，瞬間將粉絲的期待感拉滿！在 2 日透過 YouTube 頻道《孝淵的 Level Up》公開的「孝利秀出道企劃第 1 集」中，三位成員為了爭奪「主唱」寶座展開激烈廝殺，現場場面一度失控，笑料百出！

影片中，三位成員各自打出「黨名」展開線下選票活動。 孝淵燃燒熱情表示：「我要在出道 20 年後重生成為主唱！」秀英則拋出機智公約：「我會用寬廣的音域，為大家的加班費（諧音「秀黨」）負責！」俞利則顯得十分悠哉：「我只要當 Center 就好。」



投票結果堪稱「史上最反轉」。 雖然在線上投票（按讚、觀看數）中由秀英壓倒性奪冠，但關鍵在於佔比高達 80% 的線下投票——而現場總共只有 3 票！最終，孝淵獲得 2 票大逆轉當選主唱。 有趣的是，秀英與俞利竟然都投給了孝淵，而孝淵本人則投給了秀英。



孝淵激動地發表感言：「能在這麼強大的陣容中成為主唱，真的太幸運了，雖然早就知道會當選...」秀英一臉「不爽」地說：「我是以為俞利比妳票數高才投妳的！」孝淵秒變「冷臉」反擊：「快把那個人拖下去！」而零票的俞利則委屈直呼：「難道真的沒人投我嗎？」場面極度混亂。



在隨後進行的會議中，孝淵展現了強大的抱負：「快去辦好護照吧，葛萊美獎已經是囊中之物了。」關於新專輯概念，成員們更是腦洞大開：秀英提議走敘事強烈的「音樂劇風」，俞利則突破性地提議「脫離 SM、改走YG 風格」，三個人更即興大跳2NE1、BLACKPINK及BIGBANG的金曲，證實自己也擁有「YG DNA」XD



孝淵野心勃勃地提到想與 KENZIE、朴軫永 （JYP）、TEDDY 等頂尖製作人合作，更打趣說：「雖然有時差聯絡不上，但想合作的製作人們已經排隊到光化門了！」



網民紛紛爆笑留言：「線下投票 80% 但只有 3 票，這設定太有才」、「居然聽到孝利秀唱《BOOMBAYAH》」、「召喚Teddy」、「歐尼們演技太讚了」、「除了孝淵本人都投給她，這就是少時的友情啊！」

「孝利秀」的化學反應真的強到沒話說，究竟這三位「瘋子」最後會拿出什麼樣的作品進軍全球？ 未來的動向絕對備受矚目！



▽孝利秀出道企劃第 1 集：



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