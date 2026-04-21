NewJeans回歸在即？哥本哈根被目擊＋時隔6個月重啟SNS　Hyein生日近況公開引關注

NewJeans 官方 IG 公開了 Hyein（李惠仁）的近況，提高了人們對回歸的期待感！

21日，ADOR 於 NewJeans 官方 IG 更新貼文，以「HAPPY HYEIN DAY」為題為成員 Hyein 慶生，並同步公開其最新照片。這也是官方帳號自去年10月底「Bunnies Day」3週年祝賀貼文後，時隔約6個月再度更新成員相關內容。



貼文一出也立刻引發熱烈討論，網友紛紛留言：「最近在國外拍的照片嗎？祝惠仁生日快樂」、「真的長大了好多」、「哇～變得更漂亮了」、「變得好成熟啊！但還是未成年呢」、「趕快讓孩子們活動吧」、「1～2年的差距也很大啊」、「有以前的香港演員或90年代的女演員的感覺」、「什麼時候能再見到 NewJeans 呢？等著新歌呢」、「什麼時候做 NewJeans 活動啊！嗚嗚嗚」等等。

近期，Haerin、Hyein 與 Hanni 等成員被目擊在丹麥哥本哈根，加上官方 SNS 重新啟動，也讓外界猜測團體活動是否即將重啟。

另一方面，NewJeans 與所屬公司 ADOR 圍繞專屬合約效力的爭議持續延燒。法院判定合約仍具效力後，團體目前進入重整階段。繼 Haerin 與 Hyein 之後，Hanni 也宣布歸隊，Minji 則仍在協商中。至於 Danielle，則因被指與團體退團及回歸延宕相關，遭通知解約。ADOR 同時對其及相關人士提起約431億韓元損害賠償訴訟。



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