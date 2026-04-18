房時爀緋聞女友「果汁世妍」認愛金湯匙男BJ！男方遭起底：住豪宅、駕豪車，曾侮辱Sulli

韓網紅情侶再+1！曾因與HYBE議長房時爀在美國比佛利山莊同框出遊、被傳為「房時爀緋聞女友」而聲名大噪的知名網紅「果汁世妍」，日前大方認愛大她11歲的BJ K，戀情公開後引發網友熱烈討論。 而K的背景也被起底，不僅家住300坪、被稱為「浦項宮」的豪華別墅，還擁有藍寶堅尼、勞斯萊斯等名車，驚人財力讓網友直呼：「根本金湯匙！」

하이브 방시혁, '28세 연하' BJ 과즙세연과 美 베버리힐스 포착 하이브 방시혁 28살 연하 BJ 과즙세연 미국 베버리 힐스 포착 방시혁 1972년생 과즙세연 2000년생 pic.twitter.com/UkNxNDGWHv — 투모로우바이 투게더 공식팬카페 모아 (@txt7646073) August 9, 2024

K 13日在SOOP（前AfreecaTV）直播中以「戀愛中」直接公開與果汁世妍的關係。 兩人去年7月在朋友婚禮上認識，8月開始交往，至今已約8個月。 兩人更在3日一同現身K的頻道「K重大發表」直播，全程緊牽雙手，甜蜜認愛。



다 보는데서 키스ㅋㅋㅋ



과즙세연 결국은 케이였구만ㅋ pic.twitter.com/AlaNV2Gl78 — 행복안내자 (@kjd110802) April 13, 2026

K也在直播中透露決定公開戀愛的原因：「這8個月來，世妍因為被尾隨等不好的事情很辛苦，我在旁邊看著覺得，為什麼我們要因為這種事受苦？ 所以是我先提議公開戀愛。 第一次這麼愛一個人，想讓大家都知道。」擔心女友因為自己是直播主而受到不必要的困擾。果汁世妍則回應：「歐巴補好我就好。」展現兩人堅定感情。 K也透露未來將一起經營YouTube頻道。



隨著戀情的曝光，K的家世也被起底。 他過去曾在自己YouTube頻道公開位於浦項、占地300坪的老家。 該住宅為複層結構，不僅有廣大庭院與停車場，甚至還有水族箱、餐廳、三溫暖等設施，被網友封為「浦項宮」。 據悉光電視就裝了約10台，連爸媽的臥室都大到可擺放兩張並排大床。

此外，K也曾被發現擁有價值7億韓元（約新台幣1,638萬元）的藍寶堅尼Aventador S Roadster，近期也介紹過自己的勞斯萊斯，財力驚人。 消息曝光後，網友紛紛表示：「果汁世妍男友等級不同」、「原來是浦項宮金湯匙」、「從房時爀到K，話題不斷耶」。



果汁世妍也在直播中幽默表示：「粉絲以前叫我快談戀愛，真的談了又在那邊念。」還開玩笑說：「我把K帶走，他可能會有瑕疵，比如喝酒方面的問題可以改。 就算有瑕疵我也不退貨，會修好繼續用。」逗樂全場。她也爆料K改變的生活習慣：「以前家裡和車上菸味很重，搬家後少很多。 每次他要出去抽菸，我就問『菸和我，選誰？』他就不去了。」兩人還在直播結尾放閃親親，氣氛超甜蜜。



此外，K過往的爭議言行也隨著本次戀情的公開再次被外界檢視。2019年，K在觀看電影《Real》後，對曾出演該片的已故歌手兼演員Sulli作出性騷擾性質的發言，當時他嚴厲批評《Real》並說出「唯一能看的就是Sulli的Ｘ」等不雅言論，引發輿論強烈撻伐。同一年，一名女性BJ爆料K腳踏兩條船，聲稱K不僅與她交往，還曾與她的親姐姐有過感情關係，導致K短暫中斷活動，事後經過自我反省才復出。2020年，K又被指控在酒席上性騷擾另一名女性BJ，包括強迫她脫衣服等。但K解釋：「確實有在我家喝酒，但我從來沒有強迫她脫衣，是她自己脫的。」2021年，K再因「硬幣門」爭議被推上風口浪尖。他被指利用TIO Coin試圖進行「先買後賣」的違規交易而遭揭發。對此K坦承：「我一開始就該誠實說出來的，但因為害怕，說謊說自己沒有投資。」他承認了投資事實，並向觀眾低頭致歉。



一連串黑歷史被挖出後，網友反應兩極，有人質疑果汁世妍是否了解男友的過去，也有人認為「過去的事不該影響現在的幸福」。對此，K與果汁世妍目前尚未進一步回應。

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