李遐怡公開戀情後變得更加大膽！與Dok2狂放閃，粉絲直呼：太甜啦～

公開戀愛中的饒舌歌手 Dok2 與人氣歌手 李遐怡，正同時延續著音樂與愛情，逛到他們的 IG 都必須要戴上墨鏡。

近日，Dok2 在個人 IG 發文表示：「慶祝5月5日，808HI。我們的美人海豚，808社長遐怡的全新單曲〈HON2ST〉跟〈2 EASY〉《2 EASY 2 BE HON2ST - Single》剛剛已在所有平台發行。大家快去聽吧。」並公開了照片與影片。

公開的貼文中，可以看到李遐怡新歌的一部分，以及她燦爛笑著的模樣，吸引眾人目光。對此，李遐怡則留言回應：「什麼美人海豚啦～」並附上愛心表情符號，大方展現愛意。





不僅如此，此前 Dok2 也經常在李遐怡的貼文下留言「太漂亮了」、「超美」等內容，毫不掩飾地展現愛情攻勢與「寵女友」的一面。對於兩人毫無顧忌的「Lovestagram」（Love＋Instagram）互動，粉絲們也紛紛表示：「看起來很配」、「好可愛」、「真的太甜了啦」。



兩人於 2016 年透過 MBC《無限挑戰》的「歷史 Hip-Hop 計畫」結緣，之後持續保持交流，並於 2022 年發展成戀人關係，且在今年 3 月正式認愛。





特別的是，兩人還共同成立了廠牌「808 HI RECORDINGS」，並發表首支合作單曲〈You & Me〉，持續展現音樂上的合作默契。



此外，圍繞 Dok2 的珠寶款項未支付爭議，也讓部分網友抱持不同看法。儘管如此，兩人感情依舊不受影響，持續進行活躍活動與公開互動。

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