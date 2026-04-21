【追劇懶人包】本週韓劇大亂鬥！IU邊佑錫「3集定情」收視炸裂、具教煥高胤禎「厭世救贖」掀共鳴，安孝燮變身農夫明天開撩！

踏入 4 月下旬，韓劇市場正式進入「戰國時代」！不僅有令粉絲等破頭的《柔美3》最終季回歸，還有「收視怪物」《21世紀大君夫人》持續刷爆社群平台。 無論妳想看驚悚懸疑、校園 BL，還是臉紅心跳的辦公室戀情，這週通通滿足妳！

週一、週二：《柔美的細胞小將3》《稻草人》

《柔美的細胞小將》終於迎來最終季，金載原飾演的PD「申馴鹿」壓軸登場，讓柔美（金高銀 飾）沉睡已久的細胞小將們紛紛「被氣醒」！僅 8 集精華節奏，海外由HBO Max 同步上線。



《稻草人》是昨日開播的新劇，由朴海秀、李熙俊、郭善英等實力派主演，改編自真實案件「華城連環殺人案」，背景橫跨1988年至2019年，講述刑警姜泰周與從學生時代就極度厭惡的車時英意外合作，被迫攜手追尋真相的犯罪驚悚故事。 香港、新加坡、馬來西亞等由Viu獨家同步播出。





週三、週四：《秒殺愛情》

安孝燮化身完美主義農夫「馬修·李」，槓上「完售主義」購物主持人「譚曳真」（蔡元彬 飾），更有男神金汎飾演理事「徐艾瑞克」強勢介入，大玩「直球調情」三角戀。 明天（22日）Netflix 全球首播！





週五：《浪漫的絕對值》《Girigo：奪命許願》

《浪漫的絕對值》講述高中生「意珠」以花美男老師們為主角撰寫 BL 小說，不料在現實中與他們偶遇，從而展開波瀾萬丈的校園青春羅曼史，全帥哥男主陣容包括車學沇（VIXX N）、金宰鉉 （N.Flying）、金東圭、孫挺赫等。 海外由飾演Prime Video播出。





恐怖劇集《Girigo：奪命許願》講述許願 App 竟變索命符，一所高中內的學生和教師紛紛遭遇不測，必須盡快揭開背後真相、逃離魔爪。 新人全昭映搭檔 I.O.I 康美娜，4/24 Netflix 驚悚上線。





週五、週六：《21世紀大君夫人》《神與律師事務所》

這兩部已經無需多講，收視率就是最好的證明！由IU和邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》已打破「8集定律」，第 3 集就祭出心動初吻，第四集結尾更出現令人腎上腺素狂飆的超帥場面！Disney+ 獨家熱播中。





《神與律師事務所》講述通靈律師「申二朗」（柳演錫 飾）替鬼魂打官司伸張冤屈的故事，他不僅對鬼魂和家人充滿溫暖關懷，也讓「死對頭」律師韓娜賢（李絮 飾）的心慢慢融化。 本週末即將迎來大結局，香港觀眾可在Viu同步追看！





週六、週日：《秘戀稽核中》《努力克服自卑的我們》

《秘戀稽核中》講述「盧基準」（孔明 飾）從大企業審計部門的王牌被貶為最低職位風紀紊亂股長，與性格古怪又狠毒的監察室長「朱仁雅」（申惠善 飾）一起監視公司內男女之間戀愛各種關係。 4/25本週六在HBO Max開播！



《努力克服自卑的我們》上週通過Netflix上線，講述遲遲未能出道、40多歲仍一事無成的準導演「黃東滿」（具教煥 飾），在優秀朋友群中獨自落後、飽受嫉妒與自卑折磨，在遇到毒舌PD「卞恩雅」（高胤禎 飾）後，如何一步步找回內心的平靜。





這還沒完！下週三開始，由朴寶英、金聖喆、李光洙等主演的Disney+新劇《賭金》也即將上線。 故事講述機場安檢員「金熙珠」（朴寶英 飾）意外捲入金條走私事件，逐漸被獨佔金條的慾望吞噬，並在黑暗世界中展開生死搏鬥。 這是朴寶英首度黑化挑戰犯罪劇，真的讓人很期待！





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