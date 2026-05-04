韓媒爆李浩貞將出演《MOVING 異能》第二季！第一季短暫登場埋下伏筆，回歸動向成焦點

真的越來越讓人好奇《MOVING》第二季會怎麼發展！

近日，據韓媒報導，李浩貞將出演 Disney+ 原創韓《MOVING 異能》第二季，引發關注。對此，Disney+ 方面則回應表示「目前無法確認，敬請諒解」，態度相對保留，並未給出明確說法。



《MOVING 異能》講述擁有超能力的孩子與隱藏過去痛苦秘密的父母，共同面對跨世代巨大危機的動作英雄故事。作品播出後，不僅在韓國引發討論，也在海外各國掀起熱潮，被稱為「正式開啟K-英雄題材新時代」。憑藉高人氣，Disney+ 於2024年11月正式宣布製作第二季，吸引許多劇迷高度期待。



李浩貞在第一季中飾演金國熙的女兒「梁世恩」。劇中母親洪成華（金國熙 飾）以「羅州」為代號隱藏身分生活，卻遭法蘭克殺害，直到後段才揭曉其實還有一名女兒。梁世恩同樣繼承透視能力，卻因意外與病痛離世，但仍在母親葬禮場面短暫現身，也讓她是否回歸第二季，成為觀眾持續關注的伏筆之一。



而《MOVING 異能》預計於今年6月正式開拍，第一季核心陣容中，韓孝周、趙寅成、車太鉉等「父母輩」實力派演員將回歸演出，高允貞、金度勳等年輕主演也將續演。此外，薛景求、廉晶雅、盧允瑞等新卡司的加入，也讓第二季更加備受期待。

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