《21世紀大君夫人》婚禮未公開照大放送！IU & 邊佑錫古裝婚禮美翻，粉絲心臟爆擊

MBC金土劇《21世紀大君夫人》（Diseny+同步更新）中，終於迎來讓劇迷敲碗已久的甜蜜場面——李知恩（IU）飾演的「成熙周」與邊佑錫飾演的「理安大君」正式舉行婚禮，結為夫婦！劇組日前更一口氣公開多張未公開的婚禮私照，瞬間引爆粉絲討論。

雖然婚禮過程中一度發生針對兩人的毒殺企圖，場面驚險連連，但最後仍順利完成儀式，兩人如願成為夫妻。 在最新公開的照片中，成熙周換上華麗韓服婚禮禮服，而理安大君則身穿氣質出眾的紗帽官服，兩人站在一起宛如畫報，高顏值視覺組合讓劇迷直呼「心臟受不了」、「根本是古裝神仙情侶」、「絕配」、「從服裝就能看出婚禮的隆重」、 「好像漫畫場景」等！



除此之外照片中也捕捉到CASTLE集團家人們難得一見的溫馨笑容，氣氛和樂融融，與劇情中的暗潮洶湧形成對比，更讓人好奇後續發展。



不過，隨著兩人「契約結婚」的事實被揭開，這對新婚夫婦再度面臨重大危機。 他們的婚姻生活究竟會朝什麼方向發展？ 是甜蜜升溫還是再度陷進風暴？ 劇迷們已經等不及追下去。

此外，海外觀眾可通過Disney+同步追看《21世紀大君夫人》。

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