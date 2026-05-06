BL劇《野畫帳》預告片曝光！燭光古風壓抑又曖昧⋯霸道貴族愛上「小白花」畫師

話題BL劇《野畫帳》（《夜花帳》）真人版釋出官方預告片，短短不到一分鐘的畫面，立刻在社群平台上掀起暴動！整支預告走的是濃濃的古風壓抑美學，昏暗燭光、古典室內場景，搭配緩慢推進的鏡頭，營造出一種讓人幾乎喘氣不過的曖昧氛圍。

《野畫帳》改編自同名熱門BL作品，故事描述兩班貴族子弟、同時也是男色家的尹承浩（金康載 飾），某天偶然看到了畫師白羅謙（白納謙 飾）的春畫集之後，提出了一個大膽要求——「把我的夜晚畫下來」。這段從單方面強迫開始的關係，在情感裂痕與心理緊繃之中，逐漸產生了微妙的變化，也成為整部作品的核心主軸。 原作中大膽的慾望表現、人物之間的權力不對等，以及滿滿的心理壓迫感，這次真人版也將完整重現，絕對讓粉絲看得心跳加速。

預告中，飾演尹承浩的金康載身穿華服、表情冷峻，但眼神中藏著滿滿的佔有慾，彷彿隨時要把對方吞噬; 而白納謙飾演的白羅謙則是坐立難安，眼神複雜，隱約透露出恐懼與掙扎，兩人對戲的火花從第一秒就拉到最滿。畫面中穿插繪畫、對視，以及若即若離的肢體接觸，導演特別愛用近距離特寫，把那種說不出口的情感張力放大到極致。 從最初的壓迫與控制，慢慢轉變為曖昧與依賴，情感在克制與慾望之間反覆拉扯，搭配低沉緊繃的配樂，禁忌感直接拉滿。



預告一出，韓網已經炸鍋，劇迷紛紛敲碗：「那個眼神根本是在宣示主權吧！」、「拜託快點播出！」、「這氛圍太過了⋯⋯」、「尺度到底會到哪裡啊？我光是看這個顏值就滿足了⋯身材也不錯，到時候肯定會追」、「光是預告裡那種曖昧到不行的壓迫感加上顏值爆表的選角，已經讓人期待值拉滿」等。

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